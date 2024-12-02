快評：朱立倫盛讚盧秀燕　有弦外之音？

中評社快評／國民黨主席朱立倫昨天赴台中市出席創黨130周年慶祝活動，盛讚盧秀燕是最棒的市長，黨內除了要支持盧秀燕，還要把這股效應帶動到各縣市，未來才能重返執政。朱立倫並強調“成功不必在我”。



國民黨將在明年9月舉行黨主席選舉，黨內有很強力量力挺盧秀燕出馬參選，但盧本人始終未鬆口，至今未表態。主席之戰表面平靜，檯面下暗潮洶湧。朱立倫昨天盛讚盧秀燕，似有弦外之音，引發外界聯想。



台中多名國民黨重要幹部解讀，朱立倫此番說法，是要支持盧秀燕代表國民黨在2028年參選“總統”。外界預期朱立倫明年將爭取黨魁連任，若盧秀燕不參選，即使面對其他人挑戰，朱立倫連任不會有太大問題。



受現有法規限制，國民黨另一重要人物、“立法院長”韓國瑜無法競逐黨主席。《“立法院”組織法》規定，“立法院長、副院長”不得擔任黨職；應本公平中立原則行使職權，維持“立法院”秩序，處理議事。



盧秀燕昨天以身體微恙為由，缺席黨慶活動，未與朱立倫同台。盧秀燕遲不表態，一大原因是內部意見依舊分歧，認為市政與黨務不容易兼顧，容易出現蠟燭兩頭燒。也因為盧秀燕遲不表態，明年國民黨黨主席之爭、以及2028年大選由誰代表出戰，都有很多未知數，就算朱立倫言談有弦外之音，也只是引發更多聯想與關注而已。