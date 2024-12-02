《全球塑料公約》談判未能達協議

中評社北京12月2日電／據大公報消息，綜合路透社、法新社報導：當地時間12月1日，歷經2年討論後，齊聚韓國釜山的近200國代表理應就遏制塑膠污染達成具里程碑意義的《全球塑料公約》，然而主持談判的外交官表示未能達成協議。報導指，儘管已有逾100個國家表示支持限制塑料生產，但少數石油生產國則希望公約只關注塑料垃圾的處理，導致各國至今未就協議框架達成一致。



1日下午，會議主席瓦爾迪維索發布了一份有望成為協議基礎的修訂版文件，但該文件在多個爭議問題上仍存在分歧，如設置塑料生產上限、管理塑料產品與有害化學品，以及為發展中國家提供資金支持等。德國代表昂格爾表示，他對會議談判進展深感失望。部分談判代表和觀察人士此前擔心，本輪談判可能會陷入僵局，或被迫延期至下一個階段。



法新社報導，沙特阿拉伯等石化生產國強烈反對限制措施，並試圖通過程序手段拖延談判進程，表示在距離談判結束只剩幾個小時，一群主要產油的“志同道合的國家”仍拒絕在關鍵問題上作出讓步。巴拿馬此前主張設立全球塑料減產目標，逐步淘汰已知或被認為對人類健康有害的化學品。目前，已獲得100多個國家支持；另一項提案則未涉及生產限制。



塑料污染政府間談判委員會第五次會議（INC－5）11月25日在釜山開幕，旨在達成一項具有法律約束力的全球協議，預計於12月1日結束，但全體會議時間仍未敲定。該協議有望成為繼2015年《巴黎氣候協定》以來，在環境保護與應對氣候變暖排放方面最具影響力的協議。