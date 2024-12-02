中俄東線天然氣管道今天將全線貫通

中評社北京12月2日電／據大公報消息，我國單管輸氣量最大的天然氣管道——中俄東線天然氣管道今天（2日）將實現全線貫通，年輸氣能力提至380億立方米，達到最高水平。



中俄東線天然氣管道是我國四大能源戰略通道中東北通道的重要組成部分，全長5111公里。