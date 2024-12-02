中國軍隊走出國門　聯合多國亮劍礪兵

中評社北京12月2日電／據大公報消息，從9月下旬以來，兩個月之內，中國各大軍種相繼在不同戰略方向亮劍、練兵。東南方向，火箭軍東風－31AG洲際彈道導彈遠射南太平洋；海軍遼寧艦航母編隊穿梭島鏈、游弋菲律賓海和蘇祿海；東北方向，空軍轟－6N戰略轟炸機展翼日本海；西南方向，西部戰區陸軍王牌特戰旅與巴基斯坦展開聯合反恐演習；正南方，南部戰區派出陸海空三軍與印尼首次開展人道主義救援減災聯合演習。



而在陸、海、空、火各大軍種的演習、巡航、訓練、試射等行動中，既有導彈、航空母艦、戰機、坦克等傳統武器，也有小型無人機、機器狗、穿墻雷達等新式武器。這顯示了中國科技興軍所帶來的武器裝備系統的全面進步。



通常而言，傳統武器注重的是殺傷力、損毀力，通過火力、射程、打擊精度等指標來進行衡量。而非傳統的新式新概念武器，則主要使用包括無人作戰、人工智能、仿生、高超聲速、電磁、激光等技術和手段，對敵方作戰系統進行破壞，對本方力量實施支援，達到顛覆改變戰場態勢和力量對比的目的。



密集軍事行動中，中國軍隊走出國門，在遠海大洋、萬里高空、異域山地，磨礪各式傳統武器與新式武器性能，錘煉大區域威懾與小目標定點清除等不同戰略戰術，緊貼軍事科技變革前沿，推動武器裝備不斷更新換代、軍事力量編成不斷刷新重塑，堅定捍衛國家主權安全和海外利益，維護地區及全球和平穩定。