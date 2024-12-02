南京大屠殺幸存者家祭　促日本承認歷史

中評社北京12月2日電／“日本人在南京殺死這麼多人，為什麼到現在還不承認呢？他們為什麼不敢到南京來呢？”12月1日，南京大屠殺幸存者夏淑琴再次來到侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，祭奠87年前慘遭日軍殺害的7位親人。已經95歲高齡的她希望在有生之年，能看到日本官方承認南京大屠殺這段歷史。



在南京大屠殺死難者國家公祭日前夕，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行家庭祭告活動。南京大屠殺幸存者夏淑琴、艾義英、劉民生老人及部分幸存者後代，紀念館員工和南京青少年代表來到刻滿南京大屠殺遇難者姓名的“哭墻”前，依次獻花、鞠躬，以表哀思。



“我又來給你們獻花了，今年我95歲了，不知道以後還能不能來。”夏淑琴在女兒和外孫女攙扶下，緩緩走到“哭墻”前，一邊獻花一邊喃喃說道，“你們都是日本人殺的，但是他們到現在還不來（道歉）。”



“安息吧，死難的同胞們！”今年90歲的劉民生在向遇難親人和同胞獻花時，也不禁喃喃說道。南京大屠殺慘案發生時，劉民生還衹有3歲半。



“這就是當年被日本人刺傷的傷疤。”在家祭後接受採訪時，劉民生挽起褲腳向記者展示傷疤。雖然已經過去87年，但他小腿上的傷痕仍然清晰可見。“我希望全世界人都能瞭解南京大屠殺史實，讓歷史不再重演。”



幸存者後代：傳播歷史真相義不容辭



在家祭儀式現場，南京大屠殺歷史記憶傳承人任穎、於恬祥、夏媛、蔣秉錞，用緩慢而低沉的聲音誦讀詩人馮亦同撰寫的詩歌《江東門的鐘聲》，表達對30萬遇難同胞的深切悼念。

