澤連斯基停火提議前景如何？

中評社北京12月2日電／烏克蘭總統澤連斯基日前接受英國媒體採訪時就俄烏衝突拋出新的停火提議，表示在烏方控制的領土被納入北約保護的前提下，他願意停止俄烏間熱戰。在烏控領土被納入北約後，烏克蘭將通過外交渠道解決被占領土歸還問題。



這是自烏軍2023年夏季反攻不利以來，澤連斯基首次公開支持先讓烏控區納入北約的提議。澤連斯基為何改變立場？相關方反應如何？這份停火提議能否實現？



立場為何變化



分析人士指出，澤連斯基立場發生變化的主要原因在於戰事不利。2023年夏季以來，雖然西方援助不斷增加，但烏軍沒有占據優勢，相反在各條戰線面臨的壓力越來越大。塔斯社12月1日援引俄國防部數據報導稱，今年秋天俄軍在頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、哈爾科夫等地區控制的居民點增加74個，重新奪回庫爾斯克州的14個居民點。



烏克蘭軍事專家亞歷山大·穆西延科認為，澤連斯基的主張雖然並非烏民眾能接受的最好方案，卻是基於現實和西方國家相關提議做出的方案。



近期，烏克蘭民意出現變化。據民調機構蓋洛普前不久發布的民意調查，52%的烏克蘭人支持通過談判盡快結束戰爭，比一年前的27%大幅上升；決心戰鬥到勝利的烏克蘭人比例則從63%下降到38%。另據基輔國際社會學研究所10月發布的民意調查結果，願意忍受戰爭長期化的烏民眾比例首次出現下滑，從2月份的73%下降到63%。烏克蘭分析人士認為，由於目前俄軍在各個戰線占據主動，可能會有越來越多烏民眾支持停火與實現和平。



美國候任總統特朗普11月27日宣布，將提名基思·凱洛格出任總統助理及烏克蘭和俄羅斯問題特使。據路透社報導，凱洛格曾提出一項旨在迅速結束俄烏衝突的計劃，內容包括將美對烏軍援的增減作為籌碼，迫使俄烏雙方進行和平談判。特朗普就任後美國在烏克蘭問題上的政策可能轉向，也是澤連斯基改變政策口徑的原因之一。

