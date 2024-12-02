中印尼聯演舉行開始儀式

中評社北京12月2日電／據新華社消息，中印尼“和平神鷹－2024”聯演開始儀式12月1日在位於雅加達特區和萬丹省的印尼國民軍多個營地同步展開。



據瞭解，此次聯演雙方派出陸、海、空三軍力量參加，主要進行搜索探測、醫療救護、撤離安置、核生化防護、傘降投送等課目演練，並組織文化體育交流。這是中國與印尼軍隊首次舉行此類演習，有利於深化兩軍務實合作，提升部隊聯合行動能力，對維護地區和平穩定具有積極意義。



開始儀式結束後，雙方參演官兵以“人道主義救援減災”為主題，按計劃轉入聯合自然災害救援行動演訓階段。