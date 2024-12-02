共建“一帶一路”對實現共同繁榮至關重要

中評社北京12月2日電／柬埔寨金邊皇家大學國際問題與公共政策研究所研究員通孟戴維日前接受新華社記者書面專訪時表示，中國提出的共建“一帶一路”倡議注重戰略對接和優勢互補，同柬埔寨“五角戰略”及《東盟互聯互通總體規劃2025》等有機融合，在實現和平發展、合作共贏、共同繁榮的共同願景方面發揮了至關重要的作用。



通孟戴維強調，共建“一帶一路”倡議不是將單邊願景強加於人或另起爐灶，而是充分考慮他國現有的國家發展計劃和具體需求，致力於通過優勢互補創造共同利益。通過建設公路、港口和數字網絡等項目，共建“一帶一路”合作增進了區域和全球貿易聯繫，促進了商品、服務和資本的自由流動。



金邊至西哈努克港高速公路（金港高速）、暹粒吳哥國際機場、西哈努克港經濟特區……通孟戴維說，共建“一帶一路”合作框架下的一系列重點項目在柬埔寨成功實施，為柬基礎設施建設、經濟增長和減貧作出了巨大貢獻。



“金港高速是柬埔寨首條高速公路，大幅縮短了從首都金邊到西哈努克港的通勤時間，促進了貿易、物流和旅遊業的發展。另一個重點項目——暹粒吳哥國際機場，有助於柬埔寨實現在‘五角戰略’下促進旅遊和物流業的目標。”通孟戴維舉例說，這些基礎設施項目的實施，符合柬方吸引投資、提高生產力和出口能力的目標，有助於柬實現產業及經濟多元化。



他指出，共建“一帶一路”合作給柬埔寨人民帶來了實實在在的利益。合作項目改善了柬基礎設施連通性，創造了大量就業機會。通過接觸中國帶來的先進技術和經驗，柬方人員提高了專業技能和管理水平，從長期看有助於實現自力更生。