2024企業家博鰲論壇系列活動開幕

中評社北京12月2日電／據新華社消息，簇簇椰葉在微風中搖曳，白色海浪拍打著沙灘，冬日的海南博鰲依然溫暖如春。博鰲亞洲論壇的永久會址——博鰲亞洲論壇國際會議中心，又一次迎來了來自全國各地的嘉賓。



12月2日，一年一度的企業家博鰲論壇系列活動將在此拉開帷幕。今年論壇以“改革新藍圖 發展新動能”為主題，包括世界500強、中國500強和行業領軍企業家在內的各界嘉賓匯聚一堂，共話改革新機遇，共謀發展新未來。



黨的二十屆三中全會對進一步全面深化改革作出戰略部署，為推進中國式現代化擘畫了宏偉藍圖。今年以來，國家出台一系列政策舉措，尤其是9月下旬加力出台一攬子增量政策，有力增強了市場信心，政策效果在逐步顯現。



改革加力，政策發力，持續激發經營主體活力。作為經營主體的千千萬萬的企業，如何進一步凝聚深化改革共識，提振信心，激發創新發展的活力？當前，中國經濟運行中積極因素持續增多，在這個關鍵節點，企業如何充分用好當前有利條件和積極因素，不斷塑造發展新動能新優勢？



12月2日至4日，為期三天的論壇活動將深入研討這些問題。除主論壇之外，論壇還設置了數字科技創新發展大會、低碳循環經濟論壇、新消費發展大會、汽車產業發展論壇、新國貨品牌創新大會、人工智能機遇與挑戰高端閉門會等活動，充分體現了本屆論壇聚焦產業發展，挖真問題、找真藥方的務實辦會理念，以及為參會企業提供跨界交流、資源對接、產業合作平台的初衷。



“以此次論壇為契機，將進一步引導企業家緊跟國家改革發展藍圖，全面、辯證、長遠看待當前的挑戰，增強發展信心，助力中國經濟行穩致遠。”論壇主辦方相關負責人表示。

