越南國會通過北南高鐵投資政策決議

2021年12月1日，在越南首都河內，列車在吉靈－河東輕軌線上行駛。（來源：新華網） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，越南國會11月30日通過北南高速鐵路投資政策決議。這一項目預計耗資超過670億美元，計劃2035年完工。



據越通社報導，參加第十五屆國會第八次會議的代表當天以絕大多數贊成的表決結果通過這一決議。



北南高鐵聯通越南首都河內與第一大城市胡志明市，主線全長1541公里，途經20個省市，設計時速350公里，設有23個客運站和5個貨運站。



項目計劃2027年開工，2035年完工，預估投資總額約1700萬億越南盾（約合673.4億美元）。



越通社報導，越南國會代表大多認同實施這項工程的必要性及其對國家發展的重要意義，認為它將成為推動經濟社會發展和交通基礎設施建設的突破口。跨國企業協力管理咨詢公司的國際商務顧問丹·馬丁告訴法新社記者，在印度尼西亞和老撾的新鐵路建成後，東南亞地區建高鐵的“勢頭方興未艾”。



北南高鐵建成後，河內至胡志明市的鐵路運行時間將從目前的30小時減少至5小時。一名30日乘坐火車的大學生告訴法新社記者，對許多越南人而言，高鐵將讓出行更便利，他盼望北南高鐵建成後，能在河內與胡志明市之間當天往返。