深圳居民赴港“一簽多行”新政啟動

遊客在香港尖沙咀游覽（10月3日攝）。（來源：新華網） 中評社北京12月2日電／據新華網報導，深圳市居民赴港“一簽多行”新政12月1日起正式啟動。



從當天起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理前往香港旅遊的“一簽多行”簽注，即在1年內可不限次數往來香港地區，每次在香港逗留不超過7天。



業界人士認為，這一新政有助於粵港澳大灣區內的融合交流，為區域經濟發展帶來更多的活力。



1日上午，記者來到離深圳灣口岸不遠的一處智能簽注服務點，看到陸續有民眾前來辦理簽注業務。深圳市民張先生和妻子使用自助服務機提交辦理“一簽多行”簽注申請，插入港澳通行證後勾選“一簽多行”選項並掃碼繳費，數分鐘內便完成了所有流程。



張先生告訴記者，在得知可以辦理赴港“一簽多行”簽注的消息後，決定第一時間前來體驗。“我倆基本上每個月都會去香港逛街購物，以前一周只能去一次，以後過去就更方便了。”



接受記者採訪的深圳市民普遍對新政表示歡迎。居民周女士說以前主要是工作需要才去香港，“一簽多行”出台以後，她準備近期就去申領新的赴港簽注。



“中央贈港大熊貓本月計劃同公眾見面了，想趁著‘一簽多行’帶家人、孩子多去轉轉，很方便。”周女士說。