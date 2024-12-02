岑浩輝：港澳優勢互補　譜寫發展新篇

岑浩輝昨日率澳門特區第六屆政府候任主要官員和檢察長會見傳媒。（來源：大公網） 中評社北京12月2日電／據大公網報導，澳門特別行政區候任行政長官岑浩輝與第六屆政府候任主要官員和檢察長昨日在政府總部首次集體亮相，會見傳媒。岑浩輝強調，在中央的堅強領導及祖國內地的大力支持下，只要不斷凝聚共識、匯聚力量，自信自強、開拓創新，澳門必定能夠實現高質量發展，不斷書寫具有澳門特色“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章。



岑浩輝表示，新一屆政府將致力推動特區穩定發展，持續提升市民福祉。就職後將與香港特區行政長官共議，在共同融入國家大局及大灣區發展中，充分發揮港澳各自優勢，互相促進，互補優勢，一起成就兩個特區的更大發展。＼大公報記者 龔學鳴



岑浩輝表示，在新的歷史起點上，將帶領新一屆政府，秉持“奮發同行、持正革新”的施政理念，落實廣大市民最關心關注的工作；持續推進各項關乎長遠發展的重點工作。



凝聚社會共識 提升民生福祉



岑浩輝感謝中央的信任及支持。他強調，澳門特區第六屆政府的施政團隊正式組成，未來將帶領新一屆政府，首先落實廣大市民呼聲最高、最關心關注的工作；同時，持續推進各項關乎長遠發展的重點工作，比如不斷改善和提升民生福祉、經濟適度多元發展、深合區建設、提升公共治理能力和管治水平、維護國家安全等。從實際出發，加強調查研究，廣泛聽取和吸納民意，凝聚社會共識；敢於擔當、奮力改革、主動作為，採取務實有效的舉措，著力解決特區發展中存在的深層次矛盾和問題，肩負起國家賦予的使命任務，切實回應廣大市民對美好生活的新要求新期盼，不辜負國家主席習近平和中央以及廣大澳門市民的信任和期待。



岑浩輝指出，下一步將帶領團隊，盡快熟悉和深入瞭解各領域各方面的情況，從整個澳門和全局的角度思考問題，保持現屆政府各項工作的連續性，配合25周年慶典，確保交接工作平穩進行。而在12月20日就職後，將認真聽取社會各界、專家學者和愛國愛澳社團的意見，全力編制好明年的施政報告，將部分參選政綱進一步細化為明年度特區政府施政重點。