香港審計署署長林智遠：與內地研互通機制

中評社北京12月2日電／據大公網報導，近年越來越多政府服務擴展至內地實施，包括長者醫療券等。審計署署長林智遠（圖）表示，若要更到位、更深入審計政府部門在內地使用公帑情況，長遠或需“過河”跨境審計，香港正與國家審計署瞭解彼此做法，研究互通機制“搭建舞台”，相信日後有很大機會合作。



特區政府在內地項目支出增加



近年粵港兩地合作項目增加，外界關注政府部門跨境項目如何審核。林智遠昨日出席電視新聞對談節目表示，政府部門在內地的支出，也有在香港備存文件及數據，但長遠希望做得更加到位及深入，可能需要“過河”。



“如果需要‘過河’（跨境審計）的話，一定要國家審計署、要相關的省市審計署配合，甚至如果他們有時間，由他們幫我們審視，他們幫我們審計，同樣可以。”不過，林智遠坦言，審核部門在內地推行的項目，短期內仍然未必成事。



未來更注重公營機構衡工量值



香港連續五年出現財政赤字，林智遠表示，將會更著重不同政府項目是否省到錢，尤其公營機構，政府部門貪污情況已大大減少，一年可能也找不到一兩宗個案，但其他公營機構或社福機構的節約心態或意識則未必足夠，審計策略會作調整，未來會更注重在公營機構、基金或相關社福機構等衡工量值，冀做到“如雷貫耳”的震懾效果。