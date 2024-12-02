“助老市集”聚多方力量提供優質服務

理髮師在為社區老人理髮。趙家樓社區供圖（圖源：人民日報海外版） 中評社北京12月2日電／據人民日報海外版報導，對於北京市建國門街道趙家樓社區的老年居民來說，每月8日是個值得期待的大日子：在這一天的胡同空地上，一場“助老市集”如期而至。



社區是養老的重要一環，許多基礎設施、基本服務能否“落地”，與社區密切相關。日前，記者來到趙家樓社區，感受“助老市集”為社區老人帶來的便利。



社區搭台，匯聚助老力量



“助老市集”不大，卻“五臟俱全”。理髮、縫紉、修自行車、測血壓血糖等生活服務，助聽器、保健藥品、地方美食等商品銷售，金融理財、法律維權、旅遊等專業咨詢……從頭走到尾，老年人生活中的常見問題和需求都被“一網打盡”。



看著市集一派熱鬧景象，趙家樓社區黨委書記金坤範樂開了花。2018年，金坤範來到趙家樓社區任黨委書記兼居委會主任、社區服務站站長。一項項工作，一次次走訪，讓她和社區里的老人成了“老熟人”。



“很多老人不會網購，出門也不方便，我們就想著辦個市集，把商品、服務送到家門口。”金坤範說。



在趙家樓社區，60歲以上的常住居民有1972位，占社區常住人口比例超過30%，老齡化程度較高，其中一些還有殘障、失能等特殊情況。



在全國範圍內，像這樣的“老齡化社區”還有很多。如何構建老年友好型社區，成了社區工作者需要解決的重要問題。



趙家樓社區做的，就是“擴大朋友圈”。“養老需要全社會的力量加入進來，所有對老人有益的，我們都歡迎！”金坤範說。

