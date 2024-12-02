特朗普挑動貿戰　美勢陷嚴重滯脹

美國若發動貿易戰，將導致股匯債市場波動，美元資產也難獨善其身。（大公報） 中評社香港12月2日電／特朗普尚未正式上台，已向中國、加拿大及墨西哥發出加征貿易關稅的威嚇，無疑是損人不利己的行為，最終加劇自身通脹，美國股匯債難逃大跌。若然美國一意孤行，挑動大規模貿易戰，勢進一步推升物價，終必自吃苦果，令美國陷入滯脹危機。



大公報報導，特朗普向全球多國發出加征關稅的威嚇，將關稅武器化，恐激發環球市場震蕩，導致股匯債市場波動，美元資產也難以獨善其身，承受沽壓，近周美匯指數高位回落，其中日圓兌美元呈現反彈，升破150大關，相信是日圓套息交易拆倉潮重現，美股將有難。事實上，美國動輒加征關稅，到頭來只會自吃苦果，憂心引爆大規模貿易戰，導致美國國內物價急升，屆時聯儲局有上調息口的可能性，勢必對私人消費、企業利潤造成打擊。



關稅武器化 重創自身經濟



特朗普加征關稅的政策得不償失，擾亂全球供應鏈，特別是有零關稅待遇的北美自由貿易協議變相廢除，日後由墨西哥及加拿大對美國出口汽車等商品都要支付高昂關稅，汽車業難以生存。目前墨西哥為全球第七大汽車生產國及第五大汽車部件供應國，早已在墨西哥及加拿大等地布局投資設廠的歐洲、日本及韓國車企，無可避免一同受到拖累。墨西哥、加拿大已表明可能反擊，加征美國關稅，北美貿易大戰一觸即發。



美國加征關稅，自身亦成為輸家，現時中國、墨西哥及加拿大合共占美國進口商品逾三分之一，一旦加征關稅，美國物價必漲，導致社會及經濟不穩定性增加，當心美元資產遭遇拋售，引發華爾街股市暴跌。若然美國繼續將關稅武器化，同時落實對中國、加拿大、墨西哥加征額外進口關稅，市場估計聯儲局十分看重的核心PCE（個人消費支出價格指數），預期在上月按年2.8%的升幅基礎上抽高0.9個百分點，勢必重現高通脹困局，屆時聯儲局可能被迫加息遏抑物價升勢，恐對美國經濟有災難性打擊，難逃衰退。



中國拓多元市場 無懼美霸凌



不過，美國貿易關稅威嚇不會成功，阻不了全球化發展。近年中國開拓東盟、中東以至“一帶一路”沿線國家貿易市場，發展多元的外貿出口市場取得成效，逐步降低對美國出口市場的依賴，中國產業適應能力強，已有措施應對美國貿易霸凌行為，這從近年中國貿易順差持續擴大可以反映出來。即使美國全面升級貿易戰，相信對中國經濟影響仍是可控。



總之，若然美國挑動更大規模貿易戰，必將自吃苦果，物價呈現螺旋式上升，勢將引發嚴重的社會問題及經濟危機，利淡美元走勢。