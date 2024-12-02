內地高校招港生　網上報名開始

內地高等教育展覽吸引不少學生及家長參觀。（大公報） 中評社香港12月2日電／大公報報導，計劃到內地升學的2025年文憑試考生注意，教育局提醒，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃昨日（1日）起接受網上報名。145所內地高等院校將依據文憑試成績擇優錄取文憑試考生，免卻同學參與內地聯招試的需要。



12.31截止申請



申請人須於今年12月1日至31日期間登入廣東省教育考試院網頁，填寫申請表及上傳資料，並於2025年1月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於2025年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於2025年1月31日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，將會獲發考生編號，可於2025年2月14日前登入系統查看考生編號。



申請人可於2025年6月14日前登入報名系統以上載“學生學習概覽”，需留意院校的面試／術科考試安排及通知。院校將於文憑試成績發放後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。



《內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃指南》現於香港會展舉行的“2025／26學年內地高等教育展”派發。電子版指南及其他詳情亦已上載教育局網頁。