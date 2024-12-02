政策支持、服務完善　便利入境遊客暢游中國

理髮師在為社區老人理髮。趙家樓社區供圖（圖源：人民日報海外版） 中評社北京12月2日電／據人民日報海外版報導，2024中國國際旅遊交易會（以下簡稱“旅交會”）日前在上海圓滿閉幕。本屆交易會以“你好！中國”為主題，吸引了來自80多個國家和地區的1000餘位國際參展商及近600位海外旅行商參展參會。海外旅行商還赴部分省份考察優質入境旅遊資源，以期打造更多中國旅遊產品。



數據顯示，2024年前三季度，入境中國遊客合計9462.83萬人次，同比增長78.8%。外國遊客來華旅遊意願不斷增強，“China travel”國際關注度穩步提升。為進一步增強我國入境游的吸引力、更好地服務入境遊客，各級旅遊主管部門及旅遊業界正積極提升入境旅遊服務。



“進得來”更要“游得好”



國務院新聞辦公室在11月22日舉行的國務院政策例行吹風會上介紹，今年以來，我國同新加坡等6個國家簽署互免簽證協定，目前已同25個國家實現全面免簽。同日，外交部領事司發布通知，中方決定擴大免簽國家範圍，自2024年11月30日起至2025年12月31日，對保加利亞等9國持普通護照人員試行免簽政策。



中國民用航空局積極推進國際航班增加，並協同落實入境簡化手續政策，會同有關部門提升口岸機場航班、旅客、機組等通關及中轉效率。



諸多政策的發布讓更多入境遊客“進得來”，各地和各級旅遊部門還“出招”讓他們“游得好”。



在旅交會期間舉行的入境旅遊政策宣介活動上，文化和旅遊部國際交流與合作局相關負責人介紹，針對部分熱門景區、博物館“一票難求”現象，文化和旅遊部、國家文物局鼓勵和引導延長開放時間、擴大承載容量、優化預約安排。將入境遊客所持有效證件納入預約憑證範圍，開通多語種預約渠道，並保留線下預約售票、人工核驗等方式。針對外國遊客“出行難”問題，文化和旅遊部積極推動實現入境遊客持有效證件，通過線上線下形式便捷購買道路客運票；積極推動在地鐵、車站等場所實現雙語咨詢服務和廣播報站；改善外國遊客網約車出行體驗。針對部分景區外文導覽設施不規範和外語導游缺乏問題，文化和旅遊部鼓勵和引導景區完善改進外語標識牌、導覽牌；加強外語導游人才隊伍建設。

