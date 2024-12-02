中評社北京12月2日電／網評：賴清德“過境”美國“熱臉貼冷屁股”



來源：大公網 作者：朱穗怡



台灣地區領導人賴清德近日竄訪“友邦”帕勞、圖瓦盧、馬紹爾群島三國，美其名曰“繁榮南島 智慧永續”，但實際上是“曲折迷航之旅”。



從帕勞到台灣的航程約2300多公里，從台灣到馬紹爾群島的航程約5600多公里，從台灣到圖瓦盧的航程約7000多公里，但賴當局都沒有選擇這些常規路線，而是乘搭了一條最遠的航程：從台灣飛往美國夏威夷，然後再轉赴馬紹爾群島，前後加起來航程超過一萬公里。由此可見，賴清德不過是打著“訪問友邦”的幌子“過境”美國，企圖製造“訪美”的觀感。然而，他這次卻碰了釘子，雖然美國繼續製造麻煩，但有所忌憚，賴清德“過境”美國的地方只是夏威夷，而非美國本土，其“過境待遇”沒有取得突破進展，根本就是“熱臉貼冷屁股”。



多年來，台灣地區領導人“外訪”，一方面是為了籠絡“友邦”，鞏固“邦誼”，借此在國際社會上製造“一中一台”或“兩個中國”的假象；另一方面，借“外訪”之機“過境”美國，以宣揚美台存在“官方關係”。所以，在出訪過程中，無論繞多大的圈子，台灣地區領導人都會先飛往美國，停留在當地與美方政客會面，然後才前往“友邦”展開正式的訪問行程。



以往，台灣地區領導人“過境”美國的地點包括紐約、休斯敦、洛杉磯、舊金山、邁阿密、丹佛等美國本土以及夏威夷、關島等遠離美國本土的“飛地”。