中國傳感器市場　規模逾3600億元

上圖：12月1日，2024傳感器大會在河南鄭州舉行。圖為觀眾參觀展出的傳感器產品；下圖：2024傳感器大會展出的柔性壓力傳感器。（圖源：大公報） 中評社北京12月2日電／據大公報報導，一部智能手機中要用到十幾種傳感器，一輛新能源汽車裡可能要用到數百個傳感器……如今，被譽為“萬物互聯之眼”的傳感器已經滲透到人們生產生活的方方面面。



12月1日，2024傳感器大會在鄭州召開。記者在會上獲悉，中國傳感器技術水平和市場規模近年迅速提升，2023年產值達3644.7億元（人民幣，下同），三年增長率達到13.6%，增速連續多年高於全球，顯示出蓬勃的發展動力。隨著市場規模不斷擴大，各地也在“搶灘布局”。



開幕會上，全球傳感器領域具有影響力的科學家和企業家圍繞傳感器領域的技術前沿、產業趨勢和熱點問題發表演講並進行高端對話。



傳感器市場現今發展規模如何？賽迪顧問股份有限公司副總裁李珂在大會上發布了《2024年傳感器十大園區發展報告》。數據顯示，2023年，全球傳感器市場規模達到1929.7億美元，2021－2023年復合增長率6.3%；其中，智能傳感器市場規模約占傳感器市場整體的1／4，增速高於傳感器整體市場，2021－2023年復合增長率11.2%。與此同時，中國傳感器技術水平和市場規模也在迅速提升，2023年達到3644.7億元，三年增長率達到13.6%，中國增速連續多年高於全球，顯示出蓬勃的發展動力。



隨著市場規模不斷擴大，各地也在“搶灘布局”。在區域布局方面，中國已形成中西部、京津冀、珠三角和長三角四大傳感器產業集聚區，其中十大園區分別為：蘇州工業園區、張江高新區嘉定園、無錫高新區、鄭州高新區、常州高新區、廣州經開區、北京經開區、紹興濱海新區、東湖高新區、蚌埠經開區。



“近年來，物聯網、人工智能、大數據等技術的蓬勃發展，賦予了傳感器技術前所未有的機遇與挑戰。”在中國儀器儀表學會副理事長、中國工程院院士錢鋒看來，隨著應用場景的不斷拓展，傳感器在精度、穩定性、可靠性等方面的要求愈加嚴苛，“因此，我們必須進一步強化基礎研究，持續推動技術創新，全面提升傳感器產業的核心競爭力。”