富權：民進黨內鬥“山雨欲來風滿樓”

中評社香港12月2日電／澳門新華澳報2日發表富權文章：民進黨內鬥“山雨欲來風滿樓”。以下為文章內容。



最近這幾天台灣地區的兩位“綠天王”——蔡英文、賴清德前後腳出外竄訪。就在蔡英文前腳剛離開台灣之時，賴清德趁蔡英文“后防空虛”，對與蔡英文關係密切的陳菊，實行“突然襲擊”，籍著“勞動部”發生吳姓公務員不堪受職場霸凌而親生的機會，對“勞動部”人事進行重大調整，施加輿論壓力讓屬於“菊系”，在政壇上有“小陳菊”之稱的部長許銘春辭職，換上民進黨“不分區立委”洪申翰接任“勞動部長”，而洪申翰是屬於“民主活水連線”，“民主活水連線”又是由現任“行政院長”卓榮泰等“親賴”人士組成。許銘春則在陳菊的支持下，有意參選高雄市長。因此，賴清德此舉，可以被視為要清剿陳菊的兩大山頭——高雄市和“勞動部”，一方面等於是間接要清洗蔡英文的地盤，另一方面是要奪取民進黨在“二零二六年”高雄市長選舉的控制權，很可能要籍此機會“沒收”高雄市長選舉的“初選”，直接欽點自己的親信、現任“總統府秘書長”的潘孟安“空降”參選，進而把蔡英文和陳菊在高雄市的殘餘勢力壓下去。



本來，賴清德與陳菊都是屬於“新潮流系”，而且也都是“南流”的精神領袖，連任各自割據台南市與高雄市。但在後來，因為蔡英文一方面與陳菊結成“姐妹淘”，並先後任命陳菊為“總統府秘書長”、提名陳菊為“監察院長”，而因為要扶持與賴清德同屬“新潮流系”，而且還是“新潮流系”總召的鄭文燦作為“接班人”，冷落了賴清德；另一方面在民進黨二零二零年“總統”大選前的黨內初選中，賴清德與蔡英文殺得見骨見血，陳菊與鄭文燦卻站在蔡英文這一邊，時任民進黨主席的卓榮泰則暗中同情及支持賴清德，因而賴清德在與蔡英文結怨的同時，也遷怒於陳菊，並在自己當選並走馬上任後，籍著查貪而拘捕了鄭文燦，剷除了自己二零二八年爭取連任的重大“威脅”，並順道“打臉”蔡英文，“警告”陳菊。



陳菊的“監察院長”將於二零二六年任期屆滿。屆時一方面陳菊已經七十六歲，到了民進黨政務官任職年齡的“天花板”，民進黨內“符合資格”的青壯代早就對此職位“虎視眈眈”，因而不願見到陳菊“再任六年”（“監察院長”的任期為六年）；另一方面，陳菊趁著現任高雄市長陳其邁已經兩任，依法不能再爭取連任，因而有意推舉自己的人馬參選，為自己屆時“班師回朝”高雄市，做高雄市政府的“慈禧太后”鋪定道路，因而不顧民進黨在高雄市已經有四名“立委”宣布要參選的態勢，策劃讓時任“勞動部長”的許銘春參選。意圖籍著自己是老高雄市長的身份，及已經在高雄市廣布“樁腳”的有利條件，力拱許銘春出選。



在目前已經宣布將會參選高雄市長的五人中，除了有“湧言會”支持的“正國會立委”林岱樺，以及無明顯派系色彩，但與市長陳其邁關係親近的“立委”邱議瑩之外，許銘春和許智傑、賴瑞隆都是屬於廣義的“菊系”。如果陳菊親自出馬勸說，許智傑、賴瑞隆可能會“禮讓”許銘春；至於林岱樺、邱議瑩，陳菊可在民進黨初選過程中，以老高雄市長的身份，勸說高雄市內有效繳費黨員三萬四多人，支持許銘春。



民進黨在高雄市的黨員，以“菊系”、“謝系”分居一、二名，但“謝系”因謝長廷長期駐日不在台灣而已經潰散，融入“湧言會”，因而“菊系”佔有組織上的優勢。尤其是陳菊在高雄市當了十二年高雄市長（其中首四年是高雄縣市合併前的市長），無論是市政府還是市黨部，都有極為廣泛的“菊系”人馬。因此，如果陳菊出馬，在民調中處於劣勢的許銘春，有機會“逆轉勝”出線。

