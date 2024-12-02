特朗普再度上任　虛擬貨幣面臨新的危與機

圖：比特幣價直逼10萬美元，專家認為投機性資本流動可能導致價格回調，投資者需警惕過度樂觀情緒帶來的風險。（圖源：大公報） 中評社北京12月2日電／據大公報報導，2025年全球經濟形勢將進入一個特殊拐點，特朗普再度上任美國總統以及其政策變化正影響資本市場和加密貨幣行業。作為全球數字資產市場的核心，比特幣的表現不僅與技術面掛鈎，也深受宏觀經濟和政策導向的影響。近期，比特幣直逼10萬美元，成為市場發展的重要裡程碑。這一現象的背後，是政策、技術與市場情緒的多重因素共同作用的結果。



特朗普政府的政策變化是比特幣價格飆升的關鍵因素之一。他在勝選後明確表示，將在加密貨幣政策方面推行多項改革，包括解雇現任美國證券交易委員會（SEC）主席，並重新審視監管政策。此外，特朗普政府計劃建立“戰略比特幣儲備”這一前所未有的政策提議，使得美國政府成為比特幣的重要參與者。這些政策承諾打消了投資者對加密貨幣監管的不確定性，增強比特幣作為避險資產的吸引力。



政策吹暖風 資金流入追捧



全球經濟環境的寬鬆也是比特幣需求上升的重要推手。摩根大通指出，全球央行的減息周期已全面展開，27家主要央行中，超過70%已開始放鬆貨幣政策。這種環境為比特幣提供了更多資金流入的機會，低利率的環境促使投資者尋求更高回報的資產，而比特幣憑借獨特的避險與增值特性成為資本的理想去處。



此外，地緣政治的不確定性進一步推動市場避險需求。當前，美元持續強勢，全球貿易衝突頻發，能源價格波動。在這些不確定性因素影響下，比特幣被證明是對抗傳統貨幣貶值和通脹風險的有效工具。其去中心化和有限供應的特性，正吸引愈來愈多的機構投資者和主權財富基金入場。



從更廣泛的市場背景看，政策寬鬆和資本投資的加速是2025年全球經濟增長的兩大核心主題。



全球央行的減息周期不僅緩解市場流動性壓力，還為資本市場注入更多活力。特別是在美歐，政策利率的下降為債券和風險資產提供穩定支持。美國預計利率將在未來一年降至3.5%左右，而歐洲利率可能低於2%。這些政策轉變直接降低了借貸成本，為企業擴張和消費者支出提供了動力。

