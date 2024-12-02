紀律鐵作風嚴　河南護航南水北調永續北送

作為南水北調中線工程渠首所在地和核心水源區，河南省淅川縣紀委監委聚焦生態文明建設，深入多個點位開展監督檢查，壓實職能部門責任，確保一泓清水永續北送。圖為近日，該縣紀檢監察幹部在核心水源區開展監督檢查。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會對深入學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，縱深推進新征程紀檢監察工作高質量發展作出部署。一年來，各級紀檢監察機關深入貫徹全會部署要求，堅持穩中求進總基調，扎實推進各項工作，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化提供有力保障。中國紀檢監察報、中央紀委國家監委網站今起聯合開設“推進新征程紀檢監察工作高質量發展·回眸2024”欄目，報導各級紀檢監察機關在黨的創新理論科學指引下，縱深推進新征程全面從嚴治黨的生動實踐。



“原來被侵占的廊道，現在種上了香樟、女貞樹。”初冬，面對前來回訪的紀檢監察幹部，河南省方城縣趙河鎮漁池村村民顧延玲指著路邊補種的綠化樹說。



此前，方城縣紀委監委在查處某貪污侵占生態廊道專項補貼資金問題中發現，縣林業局在南水北調幹渠生態廊道管理工作方面存在責任落實不到位等問題。縣紀委監委隨即制發紀檢監察建議，督促對縣域內違規侵占生態廊道問題進行全面排查，建立健全植綠護綠工作機制。



“南水北調工程事關戰略全局、事關長遠發展、事關人民福祉。”2021年5月14日，習近平總書記在河南南陽主持召開推進南水北調後續工程高質量發展座談會時深刻指出。南水北調中線工程，依太行、穿黃河。河南省各級紀檢監察機關站在守護生命線的政治高度，具體化確定監督清單，精準化糾治突出問題，常態化推動促改促治，壓實主體責任、監管責任，切實維護南水北調工程安全、供水安全、水質安全。



聚焦重點問題聯合監督，堅決守好一庫碧水



初冬渠首，丹江口水庫萬頃碧水鑲嵌在青山之間，淅川縣環庫區生態廊道風景秀麗怡人。



作為南水北調中線工程核心水源地、渠首所在地及總幹渠渠線最長的省轄市，南陽市持續開展南水北調中線工程生態廊道建設，為丹江水織密綠色保護網，為“一泓清水永續北上”構築堅實生態支撐。該市紀檢監察機關將生態廊道建設作為政治監督的重要內容，綜合運用多種監督方式，用鐵的紀律、嚴的作風保障水源區水質安全。

