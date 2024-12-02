山西大同持續織密織牢基層監督網

山西省大同市紀委監委堅持統籌力量、優勢互補，凝聚監督合力，更好推動基層治理效能提升。圖為近期，該市紀委監委第五監督檢查室和市紀委監委駐市公安局紀檢監察組開展聯動監督，深入該市交警支隊車管所，檢查瞭解業務大廳“人臉識別智慧監督系統”運行情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京12月2日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會明確要求，“持續完善‘組組’協同監督、‘室組’聯動監督、‘室組地’聯合辦案機制”，強調“完善基層監督體系，優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量，推動加大基層監督辦案力度”。山西省大同市紀委監委堅持系統思維，強化協同聯動，推進人員力量有效整合、監督辦案深度融合，積極構建系統集成、協同高效的基層監督體系，助力基層治理效能提升。



近日，山西省大同市紀委監委第五監督檢查室、市紀委監委駐市水務局紀檢監察組，聯合市規劃和自然資源局業務部門，赴市不動產登記中心開展聯動監督，現場瞭解不動產登記大廳服務情況，重點對業務窗口設置，工作人員在崗履職、服務態度、工作作風等開展明察暗訪。



針對檢查發現問題，工作組督促市不動產登記中心緊盯重要崗位和關鍵環節，嚴守制度規定，優化審批流程，改進工作作風，推動營造風清氣正的不動產登記環境。



著眼推動全面從嚴治黨向縱深發展，更好提升基層治理效能，大同市紀委監委整合力量、加強聯動，持續強化內設機構、派駐機構、市委巡察機構和縣（區）紀委監委之間的協作配合，研究出台《監督檢查部門統籌聯繫派駐機構提高工作質效的實施辦法》《市紀委監委領導班子成員分管派駐（派出）機構及市管企業、市管學校、市管醫院紀檢監察機構的意見》等制度規定，指導縣（區）紀委監委建立健全鄉鎮（街道）連片聯組、片區協作等工作機制，積極構建系統集成、協同高效的基層監督體系。



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攥指成拳，提升問題線索處置能力



“現在看病方便多了，不同醫院之間不再要求重復檢查，不僅節省了費用，還節約了時間。”得益於“檢驗結果互認”政策，日前，年過六旬的胰腺癌患者劉某順利完成在大同市第二人民醫院與國藥同煤總醫院間的跨院診療。

