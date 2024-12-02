朱鼎健：以優質服務和燦爛笑容　迎接內地旅客

朱鼎健：香港是我們的香港，只要我們自強不息，提供優質服務，做個真正的好客之都和文明之都，自然會迎來更多的海內外旅客。(資料相) 中評社香港12月2日電 （作者 朱鼎健）經國務院批准，國家出入境管理局決定在廣東省深圳市實施赴香港旅遊“一簽多行”政策，由12月1日起，深圳市戶籍居民和居住證持有人可以申請辦理赴香港旅遊“一簽多行”簽注。中央再次出台惠港政策，為香港旅遊、餐飲和零售等行業注入新動能，帶來及時雨。特區政府及各行各業更要以優質服務和燦爛笑容，迎接更多旅客的到來。



過往內地有關部門只容許深圳市戶籍居民申請“一簽多行”簽注到香港旅遊。昨日開始實施的政策，除恢復深圳市戶籍居民可以申請簽注外，更擴展至居住證持有人也可以申請簽注，簽注持有人在1年內可不限次數往來香港，每次在香港逗留不超過7天。特區政府估計，實施有關安排後，合資格申請簽注的深圳居民將增至過1千萬人。



行政長官李家超衷心感謝中央一直關愛和支持香港，重視和考慮特區政府提出的建議，不斷推出多項惠港措施。他表示，在施政報告提出向中央政府請求進一步深化內地居民來港簽注安排，包括恢復深圳“一簽多行”，他感激中央政府有關部委積極研究，加速推進，在這短時間內落實措施，帶給特區好消息。



為確保新安排順利實施，政務司司長陳國基日前主持跨部門會議，統籌和指示各部門全方位作好準備，互相配合，確保口岸、旅遊設施及公共交通網絡等運作暢順，讓旅客有良好體驗。旅遊發展局亦表示會在深圳市加強宣傳香港，包括啟動網上平台宣傳，吸引更多深圳旅客訪港。



社會共同努力展現好客之道



為迎接更多內地旅客的到來，香港社會需要從多方面共同努力、互相配合，展現出真正的好客之道。



首先，要適當加強旅遊基礎設施，提升交通便利性：公共交通系統可因應旅客增長情況靈活作出調動，增加往返口岸和主要旅遊景點的班次。愈來愈多內地“個人遊”旅客，喜歡使用港鐵、巴士等公共交通工具，往返旅遊景點，提供足夠的服務人員和指示牌，對內地旅客也好重要。



其次，增加多元化旅遊活動，利用不同社交媒體和網絡平台加強宣傳推廣，使內地旅客更瞭解香港的旅遊特色和資源。香港是個中西文化薈萃的國際大都會，獨特的街道和歷史建築也是香港的特色之一，為內地旅客提供了不少打卡點。香港的離島風情和不同節日舉辦的特色傳統節慶活動，如長洲搶包山和飄色巡遊、大坑舞火龍、新春花車巡遊、端午節龍舟賽事等等，對內地旅客來講都是充滿吸引力。內地年輕人現在也喜歡行山露營，有關部門可以設計不同行山路線和露營地點，對內地旅客也充滿吸引力。又可以邀請國際巨星在香港舉辦演唱會、粉絲見面會等，吸引內地旅客來港追星。



嚴厲打擊害群之馬



再者，提高服務水平，提供優質服務，至為重要。香港“好客之都”的美譽，是多年來憑藉業界提供優質服務和市民友善對待遊客而積累得來，也是香港文明水平的體現。有關部門和業界要攜手努力，一方面做好與旅遊業相關行業的培訓，提升行業服務意識和技能，包括與時並進，利用人工智能、自動化服務等技術，既減輕前線員工的工作壓力，也帶給旅客新體驗。另一方面要加強執法，杜絕少數害群之馬以欺詐銷售手段欺騙旅客，以保障旅客以至所有消費者的權益和香港整體聲譽。對交通行業出現的劏客等不法行為，也應予以嚴厲打擊。



香港是我們的香港，只要我們自強不息，提供優質服務，做個真正的好客之都和文明之都，自然會迎來更多的海內外旅客，也能刺激本地經濟和就業，促進經濟復甦，達到雙贏效果，香港必將迎來更美好的明天。



（作者：朱鼎健 全國政協委員、香港友好協進會副秘書長、香港友好協進會發展基金常務主席）