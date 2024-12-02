敘首都局勢穩定　交火延伸到中部哈馬省

中評社北京12月2日電／據新華社消息，自11月27日起，敘利亞政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區發生大規模交火。



新華社記者在首都大馬士革看到，目前大馬士革街頭狀況還算平穩，但重要場所明顯加強戒備，可以看到崗哨執勤人員均配備步槍。



目前敘政府軍與反對派武裝和極端組織的交火仍在持續，衝突範圍已經從敘利亞西北部擴大到中部哈馬省。