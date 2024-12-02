聯合國援助機構暫停經加沙南端口岸運入物資

中評社北京12月2日電／據新華社消息，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）主任專員菲利普·拉扎里尼12月1日說，該機構將暫停經凱雷姆沙洛姆口岸運送人道主義援助物資進入加沙地帶，原因是近來武裝幫派劫掠援助車隊現象猖獗，使這一路線變得“太危險”。



拉扎里尼在社交媒體平台X發帖說，數月以來，經凱雷姆沙洛姆口岸進入加沙的路線一直不安全，11月16日就有一批運輸援助物資的卡車遭武裝人員劫掠。“昨日，我們嘗試經同一路線將幾卡車食品運進（加沙地帶），結果全被掠走了。”



拉扎里尼警告說，加沙地帶的饑荒正在“迅速加劇”。然而，“由於以色列當局持續的封鎖、設障，以及關於限制援助數量的政治決策、援助運送路線不安全、當地警方成為襲擊目標等原因”，在加沙開展人道主義援助行動變得“無法進行，而本不該如此”。



他呼籲以色列方面確保援助順利進入加沙，“必須停止對人道主義援助人員的襲擊”。他同時再次呼籲加沙地帶實現停火，以使加沙民眾急需的援助安全持續到位。



聯合國方面上月通報，本輪巴以衝突去年10月初爆發以來，已有333名援助人員喪生，其中243人為近東救濟工程處雇員。據加沙地帶衛生部門統計，以軍在加沙的軍事行動已導致當地超過4.4萬人喪生。



凱雷姆沙洛姆口岸位於加沙地帶南部與以色列交界處，目前被以方控制。本輪巴以衝突當下未見平息跡象，這一口岸是國際援助物資進入加沙的主要通道。按照美聯社的說法，暫停運輸物資的決定預計會惡化加沙地帶的人道主義危機，尤其寒冷而多雨的冬季已來臨，數十萬民眾不得不栖身在簡陋帳篷中，只能仰賴國際援助物資勉強生存。

