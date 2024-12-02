一條熱線背後的“民生探針”

中評社北京12月2日電／“輪椅壞了，找不到維修的地方，能幫忙聯繫下原廠家更換零件嗎？”“家人是一級肢體殘疾人，需要去醫院看病，能否協調一輛無障礙出租車？”“請幫忙核實我家孩子的康復基金信息。”……在北京市殘疾人維權服務中心，一通通熱線電話此起彼伏，查詢、維權、求助，各類訴求寄托著殘疾群體的信任與期待。



電話響、民意通、民心暖。熱線“一根針”，串起首都殘疾群體民生“萬根線”。



最新數據顯示，截至今年11月，北京市殘聯繫統辦理接訴即辦工單共7357件，平均響應率100%、解決率和滿意率超過99%。



這份成績單的背後是“民有所呼、我有所應”的堅持，也是傾聽、回應殘疾人訴求的真實寫照。



民生無小事，枝葉總關情。2021年底，脊髓性肌萎縮症患者群體家長通過12345市民服務熱線向北京市殘聯反饋，此類殘疾學生由於肢體障礙無法按時完成考試，在中考及各類考試中，不能享受像高考一樣延長考試時間的合理對待。經過市殘聯與市有關部門的不斷溝通與反復研判，在2023年北京市中考時政策進行調整，患有脊髓性肌萎縮症群體和視力殘疾人享受延長考試時間，為視力殘疾考生提供盲文試卷、大字號試卷和允許攜帶盲文筆等便利舉措落地。



“殘疾人作為一個特殊困難的群體，他們遇到急難愁盼的事需要更多的關注、更大的熱心和更迅速地處理解決。”北京市殘疾人維權服務中心接訴即辦工作人員付曉旭說，工作態度是首要條件，解決問題才是核心和關鍵。



為了精準有效瞭解一線實情、傾聽呼聲、解決困難，北京市殘聯在2023年初開始實施“接訴即辦結對共促”工作機制，市、區、街鄉鎮殘聯三級聯動，由市級部門、單位一把手帶隊到區殘聯對接，及時瞭解掌握接訴即辦工單情況、存在問題及工作需求，與區殘聯一同走進街鄉鎮、走到殘疾人身邊。

