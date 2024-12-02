北京地下還有“一環”？揭秘這條供水環路

中評社北京12月2日電／據新華社消息，今年是南水北調中線工程通水十周年。十年來，超106億立方米“南水”奔湧入京，直接受益人口超過1600萬。“南水”抵京後如何“分發”至千家萬戶？答案就藏在北京的一條供水環路裡。



所謂供水環路，即北京市南水北調地下供水環路。2014年以來，為充分利用“南水”、惠及更多百姓，北京逐步構建了一條沿北五環、東五環、南五環、西四環分布的地下輸水環路。它連接起南水北調中線總幹渠西四環暗涵、團城湖至第九水廠輸水工程、南幹渠工程和東幹渠工程，全長約107公里。



供水環路如何運行？如何保障城市供水安全？帶著這些問題，記者採訪了北京市南水北調環線管理處運行管理科高級工程師王艶與調度科副科長常鵬。



據介紹，南水北調中線總幹渠從丹江口水庫一路向北，在供水環路西南側的大寧調壓池與供水環路交匯。經過此處，北上的“南水”會“兵分兩路”：一路自南向北，沿西四環暗涵到達位於海淀區的團城湖調節池。另一路則通向南幹渠工程和東幹渠工程，覆蓋北京城區南部與東部地區。



“通過這兩條路徑，進京‘南水’的覆蓋範圍得以擴大到整個城區，並經過我們建設的配套水廠進入千家萬戶。”常鵬說。



如果遇到“南水”停水，供水環路如何運行？在供水環路的西北側，一條輸水線路連接了團城湖調節池與北京東北部的密雲水庫，這條輸水線路即密雲水庫調蓄工程。



王艶介紹，一頭連接南水北調總幹渠、一頭連接密雲水庫的設計讓供水環路為各大水廠供水之餘，還能通過密雲水庫調蓄工程為密雲水庫輸水，存蓄寶貴的“南水”。一旦“南水”停水，密雲水庫便可成為各大水廠的替代水源。此外，供水環路上還設有亦莊調節池這樣的地面工程。除直接為亦莊水廠供水外，這座位於北京東南部的“大水盆”還可以在緊急情況下將存續的水反向輸送到整個環線，確保水廠用水。

