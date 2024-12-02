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巴基斯坦西北部暴力衝突死亡數升至130人
http://www.CRNTT.com   2024-12-02 14:36:17


　　中評社北京12月2日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間11月30日獲悉，巴基斯坦西北部開伯爾－普什圖省克勒姆地區近日的暴力衝突事件已導致130人死亡、186人受傷。

　　目前，當地包括主幹道在內的運輸路線已中斷。

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