高質量共建“一帶一路”持續走深走實

中評社北京12月2日電／“報告主席，報告總統，錢凱港建設已經完工，具備開港條件，請指示。”



當地時間11月14日，秘魯總統府，習近平主席同秘魯總統博魯阿爾特以視頻方式共同出席秘魯錢凱港開港儀式，並下達指令，宣布“開港！”。



2000多年前，中華民族的先輩闖蕩出連接東西方的海上絲綢之路。500多年前，秘魯先民印加人修建起縱貫安第斯山脈南北的印加古道。如今的錢凱港，正在成為“新時代的印加古道”新起點。“從錢凱到上海”，不僅是共建“一帶一路”倡議在秘魯的生根開花，也是一條新時代亞拉陸海新通道的誕生。



貫穿古今，連通世界。2013年秋天，習近平主席提出共建“一帶一路”倡議。11年多來，150多個國家、30多個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件，加強共建“一帶一路”倡議同各國發展戰略對接，東西方交流互鑒之路越走越寬廣。



初心誠摯，意義深遠。中國與各方攜手推進高質量共建“一帶一路”，共同打造陸海聯動和協同發展的互聯互通網絡，為共促世界繁榮穩定作出重要貢獻。



合作之路



元首外交戰略引領



11月的里約熱內盧，碧海藍天。巴西總統盧拉以最高禮遇迎接習近平主席。中巴宣布構建命運共同體並實現“一帶一路”倡議同巴西發展戰略對接，巴西成為共建“一帶一路”國際合作大家庭成員，共建“一帶一路”國際合作布局在拉美地區全面展開。

