香港氫燃料試驗再有四項目獲“開綠燈”

中評社北京12月2日電／據大公網報導，環境及生態局昨日表示，局方領導的氫能源跨部門工作小組在上周五（11月29日）會議上，原則上同意多四個氫燃料試驗項目的申請。



有關項目包括中石化（香港）有限公司申請在屯門望後石穀已修復堆填區利用太陽能製氫；中國建築工程（香港）等公司聯合申請，試驗一輛氫燃料電池19座小巴、一輛55座旅遊巴作接送工友往來工地，並在工地內試驗三輛氫燃料電池叉式起重車。



此外，錦路通物流有限公司、艾倫巴斯汽車科技有限公司和香港氫燃料電池有限公司聯合申請，試驗一輛氫燃料電池中型貨車作跨境運輸用途；以及中石化（香港）申請試驗一輛氫燃料電池輕型貨車於其青衣油庫作運輸用途。



環境局表示，工作小組至今先後審視並原則上同意18個開展氫能源試驗項目的申請，其中城巴的氫燃料電池雙層巴士已在各區載客行駛；中石化（香港）在元朗凹頭建造的全港首個公眾加氫站於上月落成，預計未來兩個月投入運作，為即將試驗的三輛氫燃料電池洗街車補充氫燃料。



機電工程署與律政司正草擬《氣體安全條例》修訂細節，以涵蓋氫燃料的安全規管，並計劃明年向立法會提交法例修訂建議。機電署也積極推動氫能技術專業人才的培訓，正與職業訓練局和氫燃料系統供應商探討，為氫燃料從業員設立相關安全培訓課程。