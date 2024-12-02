中評社北京12月2日電／網評：美權鬥白熱化與特朗普面臨的危機



來源：大公網 作者：何志平



隨著特朗普再次當選，全球政治舞台似被一層陰霾籠罩。11月9日《紐約時報》刊文稱其勝選：“用‘混亂’一詞不足以形容，‘動蕩’或許更貼切，‘革命’也不為過”。而特朗普在兩周時間內宣布的新內閣重要高官名單，意味著美國政治與社會、文化將迎來前所未有的大變革，標誌著一個時代（民主精英統治）的結束。



其中，企業家馬斯克（Elon Musk）與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）統領即將成立的“政府效率部”，旨在以拆解政府官僚機構、削減多餘的監管法規和浪費的開支來重組聯邦機構，劍指聯邦文官系統；霍士新聞主播海格賽斯（Pete Hegseth）領率國防部，意在整頓美軍武官和部隊。未來四年，聯邦政府這部機器會因翻天覆地的結構改組和徹底的革命清洗以至面目全非，前朝的民主精英政客及學者翻身無期；四年後，就算民主黨成功搶班奪朝，但屋塌房已毀，曾經堅守的政府架構和熟悉的白宮再也沒有了！



美國上下一片嘩然，外界預期美國現有精英及利益團體和隱藏的“深層政府”（Deep State）的強烈反彈，或將反噬特朗普，因為這已非意氣之爭，或簡單的政黨團派之爭，和個人性格作風之爭，而是整個精英階層和民主政治管治團隊最後的背水一戰，以及瀕臨生死存亡的極地一擊。特朗普，他勝選也未必能成功上任？



如今距離年底僅剩不足一月，特朗普也需經過渡期接棒才能真正在2025年1月20日入主白宮。就如同古代將軍凱旋需層層報捷一樣，特朗普要經過拜登政府授權的過渡期（類似於“交接兵符”），再由選舉人團在國會裡正式“點兵”，最終由現屆副總統哈里斯作為參議院主席（如同古代的“史官”）於2025年1月認證，才算真正“登基”。但美國兩黨之爭，早已不是單純的“輪流坐莊”，而是堪比“短兵相接”有你無我的白刃戰。



在接下來不足兩月的“交權”期內，特朗普不僅將面臨拜登政府與華府精英及民主黨人“最後的瘋狂”與拼命一擊，還有美國權力機構和利益團體的重重挑戰，甚至嚴重危及個人的人身安全。這些，都將決定他最終能否平安撐到“登基”！



