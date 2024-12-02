中國僑聯“親情中華”藝術團走進博茨瓦納

中評社北京12月2日電／據新華網報導，中國與博茨瓦納建交50周年在即。中國僑聯“親情中華”藝術團跨越萬里，12月1日在博茨瓦納首都哈博羅內為僑胞和當地觀眾獻上了一場精彩的文化盛宴。



當晚7時許，在悠揚的《茉莉花開》樂曲中，演出正式拉開帷幕。歌曲《牽手》道出祖國與僑胞“山海不為遠，千里心相連”的深厚情誼，舞蹈《吉祥孔雀》仿佛帶領觀眾走近一群翩然的美麗精靈，魔術《東方色彩》則將東方神韵與現代魔術魅力巧妙融合……約兩小時的演出期間，陣陣掌聲、喝彩聲此起彼伏。



中國駐博茨瓦納大使範勇在演出前致辭說，此次中國僑聯藝術團來博演出，為廣大旅博僑胞帶來祖國和人民的牽掛和問候，對弘揚中華優秀傳統文化、加強中博文化交流具有重要意義。希望以此次活動為契機，激發兩國各界參與人文交流合作的熱情，促進民心相知相通。



中國僑聯辦公廳副主任、此次“親情中華”藝術團團長劉紅說，希望這場演出以藝術為“橋”，拉近兩國人民心靈距離，也為僑居海外的同胞們帶來鄉音、傳遞鄉情、一解鄉愁。



“我們帶著祖（籍）國的惦念而來，帶著家鄉親人對旅博僑胞的祝福而來，帶著中國文藝工作者的真誠而來，希望僑胞們能從歌聲中感受到來自萬里之外的溫暖和力量。”北京歌劇舞劇院獨唱演員金響說。



“我們都有一個家，名字叫中國……”在演出現場，當《大中國》熟悉的旋律響起，博茨瓦納華文教育輔導中心校長馬本潔在台下不禁唱和起來。



“大家同唱一首歌，正是因為心中有同一份情。即使遠隔千山萬水，我們始終與祖國血脈相連，同呼吸、共命運。”馬本潔告訴記者，近年來輔導中心成立了非洲小紅花藝術團，教小僑胞們演唱中文經典歌曲、表演舞獅，《大中國》正是孩子們平常最愛唱的一首歌。

