王毅會見哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏

中評社北京12月2日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅1日在主持中國－中亞外長第五次會晤後在成都會見哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏。



新華社報導，王毅說，今年是中哈關係又一個收穫年。特別是習近平主席7月成功對哈薩克斯坦進行國事訪問，同托卡耶夫總統一道為雙邊關係未來發展指明方向、規劃藍圖，充分彰顯了兩國高水平互信。11月，兩國總理在上海舉行會晤，就落實元首共識深入對表。兩國各領域合作齊頭並進，人文交流亮點紛呈。雙方在多邊框架內密切配合，有效維護兩國戰略安全和發展權益，為促進世界和平穩定作出中哈貢獻。



王毅表示，中哈是永久友好鄰國，地緣相近、理念相通、民心相親，全面深化合作符合兩國共同利益和人民共同期待。當前中哈都處於發展振興的關鍵階段，新形勢下，雙方要全面落實好領導人重要共識，鞏固政治互信，堅定相互支持，做彼此堅強後盾和戰略支撐，高質量共建“一帶一路”，推動中哈命運共同體建設不斷取得新成果，推進各自現代化進程。



努爾特列烏表示，祝賀中方成功主辦中國－中亞外長第五次會晤。本次會晤議題豐富，取得豐碩成果。今年習近平主席對哈薩克斯坦的歷史性訪問意義重大，為兩國廣泛領域合作注入強勁動力。感謝中方支持中亞國家維護國家主權和獨立，哈方視中方為可信賴的永久全面戰略伙伴和外交優先方向，願重申將恪守一個中國原則，在台灣、涉疆、涉藏等問題上堅定支持中方維護核心利益。願同中方加強發展戰略對接，高質量落實兩國元首重要共識，打造兩國關係新的“黃金30年”。



雙方同意保持高層往來，發揮中哈合作委員會機製作用，加強立法機構交往和治國理政交流。



雙方將採取更多貿易便利化舉措，擴大貿易規模；持續推進跨境鐵路、跨裡海國際運輸走廊建設，確保中歐班列高質量運行，提升口岸通關效率，打造立體聯通格局；加強能源轉型、節水等經驗交流，助力哈綠色發展。



雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法，將相互支持彼此辦好明年上海合作組織峰會和第二屆中國－中亞峰會。努爾特列烏強調，哈方高度讚賞並積極支持習近平主席提出的三大全球倡議。