王毅會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁

中評社北京12月2日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅1日在主持中國－中亞外長第五次會晤後在成都會見塔吉克斯坦外長穆赫里丁。



新華社報導，王毅說，今年7月，習近平主席成功對塔進行國事訪問，同拉赫蒙總統共同宣佈將中塔關係提升為新時代全面戰略合作伙伴關係，為兩國關係開闢新前景。中塔友誼和互信歷經國際風雲考驗。中方支持塔方走符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉塔內政，願同塔方一道，將兩國元首重要共識落到實處，以實實在在的合作成果助力彼此加快發展振興。



王毅表示，雙方要增進貿易往來，中方願進口更多塔農食產品。推進數字、人工智能新質生產力合作，拓展風電、光伏、水電產能合作，助力塔方建設“綠色”國家。深化基礎設施、互聯互通合作，挖掘過境運輸潛力，探討開展三方合作。深化教育、旅遊等人文交流，增進民心相通。共同打擊“三股勢力”，防止極端思潮氾濫，攜手築牢地區安全屏障。中方支持塔方關於冰川保護等倡議，樂見塔方在國際和地區事務中發揮更大作用。



穆赫里丁表示，今年是塔中關係豐收年。兩國共建“一帶一路”重點項目順利推進，合作亮點紛呈，最高光時刻就是習近平主席對塔歷史性國事訪問。塔方珍視兩國元首高水平互信，感謝中方為塔民生改善提供的有力支持。塔方堅定恪守一個中國原則的立場永遠不會改變，願同中方深化全方位合作，歡迎更多中國企業赴塔投資興業。



穆赫里丁強調，塔方完全贊同並支持習近平主席提出的系列全球倡議，全力支持中方擔任上海合作組織輪值主席國，相信中方將推動該組織各領域合作邁上新台階。



雙方還就共同關心的其他問題交換了看法。