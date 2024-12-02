王毅會見烏茲別克斯坦外長賽義多夫

中評社北京12月2日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅1日在主持中國－中亞外長第五次會晤後在成都會見烏茲別克斯坦外長賽義多夫。



新華社報導，王毅說，烏茲別克斯坦是中國首個新時代全天候全面戰略伙伴，充分體現了中烏關係獨特性和戰略性。兩國元首建立了高度互信和深厚友誼，為中烏關係持續穩定發展提供了有力政治和戰略保障。今年以來，中烏高層往來頻繁，政府間合作委員會會議順利舉行，各領域務實合作順利推進。當前，中烏都處在強國建設、民族復興的關鍵階段，兩國關係迎來新的歷史機遇。我們要以元首共識為指引，推動中烏全方位合作取得更多高質量成果。雙方去年確定的優先投資項目合作清單已落實90%，地方合作蓬勃開展。我們要乘勢而上，進一步做大做強重點領域合作。加快升級雙邊自貿安排，為兩國貿易擴容提質創造條件。推進新興領域合作，打造合作新名片。深化能源合作，保障烏對華穩定供氣和中國－中亞天然氣管道安全運營。加強打擊“三股勢力”、跨國有組織犯罪、反恐等執法安全合作。



王毅表示，中烏始終相互理解，相互支持彼此正當立場，這是兩國作為全天候全面戰略伙伴的應有之義。中方願同烏方用好戰略對話機制，及時就重大問題加強溝通，攜手維護不干涉內政這一國際關係的基本準則，捍衞國際公平正義，共同踐行真正的多邊主義，推動全球治理朝著更加公正的方向發展。



賽義多夫說，烏方珍視兩國元首戰略互信和兄弟般友誼，恪守一個中國原則的立場堅定不移，願同中方落實好兩國元首重要共識，強化烏中新時代全天候全面戰略伙伴關係。感謝中方對烏減貧和民生改善提供的有力支持，烏方願積極借鑒中國成功經驗，同中方深化共建“一帶一路”和全方位互利合作，推進中吉烏鐵路建設。烏方歡迎更多中國遊客來烏，願採取進一步措施便利兩國人員往來。



賽義多夫表示，面對動蕩不定的國際局勢，團結合作不是選擇題，而是必答題。中國是維護和平與進步的關鍵力量，烏方願同中方共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，維護地區安全穩定，致力於人類共同的未來。烏方高度重視中國－中亞合作，祝賀中方出色主辦本次中國－中亞外長會晤。烏方全力支持中方擔任上海合作組織輪值主席國，相信明年的峰會將取得豐碩成果。



會見後，雙方簽署了中烏互免簽證協定。