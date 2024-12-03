12月2日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月2日主持例行記者會，並就台灣問題、鏈博會、中國—中亞外長第五次會晤等回答中外記者提問。以下是問答全文：



林劍：應伊朗第一副總統阿雷夫邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清將於12月3日至4日訪問伊朗。



應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，智利外長範克拉韋倫將於12月3日至5日對中國進行正式訪問。



湖北廣電記者：上周末，為期5天的第二屆鏈博會圓滿閉幕。很多參展外賓表示，一些保護主義行徑正損害全球產供鏈，“脫鈎斷鏈”損人不利己，與全球工商界意願背道而馳，建好“共贏鏈”是眾望所歸。發言人對此有何評論？



林劍：鏈博會是中國推進對外開放合作、維護全球產供鏈穩定暢通的重要平台。本屆鏈博會實際參展商超過1000家，簽署合作協議、意向協議210多項，涉及金額1520多億元人民幣。中外參展商與3.7萬多家上下游供應商建立了合作聯繫，68家中外企業機構提前簽署第三屆鏈博會參展協議，發出了深化互利合作、反對“脫鈎斷鏈”的“鏈博聲音”。



鏈“接”精彩，鏈“享”未來。維護全球產供鏈韌性和穩定，是推動世界經濟可持續發展的重要保障，符合國際社會的共同利益。中國將繼續堅持高質量發展和高水平對外開放，倡導普惠包容的經濟全球化，讓鏈博會的“朋友圈”越來越大，讓各國深化產供鏈合作的共識越來越強，將全球供應鏈真正打造為“世界共贏鏈”。

