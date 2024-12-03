立陶宛要中方外交人員限期離境　外交部回應

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京12月3日電（記者 海涵）外交部發言人林劍12月2日在例行記者會上表示，針對立陶宛看守政府的粗暴挑釁行徑，中方表示強烈譴責和堅決反對。



有記者提問，據報導，日前立陶宛外交部發表聲明稱，因違反《維也納公約》及立陶宛國內法律，立方宣布中國駐立代辦處3名工作人員為“不受歡迎的人”。此前立陶宛新任總理帕盧茨卡斯曾表示，支持改善對華關係。請問中方對下階段中立關係有何考慮？



林劍表示，針對立陶宛看守政府的粗暴挑釁行徑，中國外交部發言人已發表談話，表示強烈譴責和堅決反對。



林劍指出，中方也注意到，立陶宛新政府即將成立，多名政要表達了改善立中關係的願望。中方希望立陶宛新政府以實際行動恪守兩國建交公報中所作政治承諾，堅持一個中國原則，推動雙邊關係重回正軌。



當天，外交部發言人就立陶宛外交部要求中方外交人員限期離境發表談話。發言人說，11月29日，立陶宛外交部在毫無理由的情況下，宣布將中國駐立代辦處有關外交人員列為“不受歡迎的人”，要求限期離境。中方對此粗暴挑釁行徑表示強烈譴責和堅決反對。



發言人表示，眾所周知，立方在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難。中立關係降級3年來，立方反而變本加厲，一再破壞雙邊關係。



發言人表示，中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難。中方保留對立方採取反制措施的權利。希望即將成立的新一屆立政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。

