吳志良：澳門需激發內生發展動力為國作貢獻

全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月3日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。全國政協文化文史和學習委員會副主任、澳門文化界聯合總會會長吳志良表示，“一國兩制”經過25年的實踐，的確取得了很大的成績。但澳門的潛在價值和作用並沒有充分發揮出來，還有很多潛力要去挖掘。他認為，澳門一方面要關注內生的發展動力，第二方面要思考怎麼來為國家作出貢獻。



吳志良首先說了三個判斷，第一，澳門回歸25週年，從歷史上來看，絕對是澳門歷史最輝煌的25年。第二，澳門回歸25年來，無論從哪一個角度看，“一國兩制”的實踐是成功的。第三，“一國兩制”是為統一台灣提出來的，率先在港澳實踐。澳門特色“一國兩制”的成功，也是講好中國故事的最佳題材。因為“一國兩制”在政治上是重大的突破，對國家治理、全球治理都可以帶來啟迪，所以“一國兩制”也是我們對人類文明的一個重大貢獻，值得大書特書。



吳志良表示，“一國兩制”經過25年的實踐，的確取得了很大的成績，但還有很多潛在的價值和作用並沒有充分發揮出來。港澳在助力國家改革開放方面，應該可以發揮更大的作用。因此，澳門一方面要關注內生的發展動力，另一方面要思考怎麼來為國家作出貢獻，並在參與強國建設分享紅利和榮光。



為國家作出貢獻方面，吳志良認為，其中之一是要利用澳門的特殊地位和它的政策優勢，思考怎麼進一步做好促進兩岸關係的工作，特別是通過澳門增強台灣民眾、尤其是青少年對澳門“一國兩制”實踐的瞭解和認識；怎麼進一步加強與葡語國家的關係和做好東南亞華僑的民心相通的工作。



吳志良說，從經貿方面澳門能做的事情可能未必會有很多，但從文化方面可以做很多的工作，包括教育的合作等等。例如澳門法律的改革，如果成功，對很多葡語國家會有幫助。因為葡語國家很多都延續了葡萄牙的法律，但是它自己的法律體系也需要適應完善和現代化；如果澳門的法律改革能夠做一個示範，也可以對這些國家產生很大的影響。