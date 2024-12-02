敘利亞戰火再起　中東亂局添變數

中評社北京12月2日電／連日來，敘利亞政府軍與反對派武裝在敘西北部等地區交火。敘利亞軍方12月1日說，政府軍11月30日晚在中部哈馬省北部鄉村抵禦反對派武裝，打死數十名極端分子。



新華社報導，分析人士認為，此次大規模武裝衝突發展迅速，將一度降溫的敘利亞問題重新拉回國際社會的關注視野之中，暴露出敘安全局勢依然複雜嚴峻，並深受巴以、黎以、俄烏等地區衝突走勢以及相關方力量變化的影響。敘利亞局勢的突變也將反過來影響中東地區局勢。



戰火再起迅速蔓延



自11月27日起，敘利亞政府軍與反對派武裝及極端組織持續在敘西北部地區發生大規模交火。11月30日，敘軍方稱反對派武裝已進入敘北部最大城市阿勒頗。這是敘反對派武裝和極端組織2016年以來首次攻入阿勒頗。當晚，雙方在敘中部哈馬省發生交火，衝突範圍迅速擴大。



敘利亞政治分析人士烏薩瑪·達努拉指出，哈馬省北部地區是敘政府軍的一道重要防線。位於哈馬省中部的哈馬市到首都大馬士革僅有約3小時車程，到敘中部最大城市霍姆斯市僅有不到1小時車程。守衞哈馬市對於抵禦反對派武裝、提振政府軍士氣尤為重要。



敘軍方12月1日說，政府軍已加強在哈馬省北部的軍力部署，並已重新控制該地區一些城鎮，增援部隊也已抵達。此外，敘利亞空軍和俄羅斯空天軍對敘西北部伊德利卜省內反對派武裝的軍事設施及阿勒頗省東部地區的反對派武裝進行空襲，分別造成數十名武裝分子傷亡。



敘國家電視台12月1日報導說，政府軍在過去3天的軍事行動中打死了約1000名反對派武裝和極端組織分子。敘總統巴沙爾·阿薩德同日在大馬士革會見到訪的伊朗外長阿拉格齊時表示，敘利亞將全力以赴堅決打擊領土上所有的極端組織。

