駱偉建：澳門三大階段中心任務基本完成

澳門學者同盟會長、前澳大法學院憲法與基本法研究中心主任駱偉建（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月13日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。澳門學者同盟會長、前澳大法學院憲法與基本法研究中心主任駱偉建表示，回顧“一國兩制”和特別行政區基本法實踐，可以從歷史的縱向角度做一個評估。澳門實際上大概經歷了三個“一國兩制”的實踐階段，每一個階段都有一個中心任務，這些中心任務經過實踐已經基本上完成了，也達到了預期的效果。



駱偉建主要是圍繞澳門特別行政區成立25周年以來“一國兩制”和《基本法》的實踐做了回顧和展望。駱偉建表示，首先，回顧“一國兩制”和特別行政區《基本法》實踐，可以從歷史的縱向的角度做一個評估。從鄧小平在1982年提出“一國兩制”偉大構想之後，實際上澳門大概經歷了三個“一國兩制”的實踐階段，每一個階段都有一個中心任務。這些中心任務經過實踐已經基本上完成了，也達到了預期的效果。



第一，“一國兩制”實踐的第一個階段，它中心任務就是要確保中國恢復對澳門行使主權，保證澳門的平穩過渡和政權的順利交接。圍繞這一個中心任務，做了幾件非常有影響的工作。第一件工作是制定瞭解決港澳問題、包括澳門問題的12條的基本方針政策，而這個方針政策是將鄧小平先生“一國兩制”的偉大構想具體化。第二件工作是制定了《基本法》，也就是把構想和政策變成了法律，用法律的方式去保障“一國兩制”的實施。第三件工作是在《基本法》制定之後，如何按照《基本法》的規定，將原有的澳門的制度法律與《基本法》銜接，從而能夠實現平穩過渡、順利交接。在這個過程中，又抓住了當時澳門社會的三個重大問題，一個就是法律本地化。第二是公務員的本地化。第三是把中文變成法定化的語言，中文有正式效力。



駱偉建說，第一個階段，從構想到方針、政策，到《基本法》，再到與《基本法》相銜接，幾件工作做完以後才有了1999年12月20號順利的政權交接和特區政府的成立，真正實現了平穩過渡。這樣一個過程，無論澳門居民，還是國際社會，都是充分肯定的。這也說明，“一國兩制”以和平方式實現國家統一，是完全行得通的。

