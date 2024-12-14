曾忠祿：澳門博彩成績巨大但應正視挑戰

澳門理工大學《世界博彩與旅遊研究》主編、亞太博彩研究學會會長曾忠祿（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月14日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。澳門理工大學《世界博彩與旅遊研究》主編、亞太博彩研究學會會長曾忠祿表示，澳門博彩業的發展在過去25年取得了巨大的成就，最重要的影響因素當然是“一國兩制”。曾忠祿認為，澳門的博彩業目前以及未來幾年面臨巨大的挑戰，澳門在博彩業方面需要進一步完善負責任博彩，進一步提升博彩業的國際競爭力，也要解決對年輕人缺乏吸引力導致遊客呈老化趨勢的問題。



曾忠祿表示，在回歸後的25年，澳門博彩業取得了巨大的成就。1999年，澳門回歸的當年，澳門博彩收入僅僅是130億澳門元，但到2023年澳門博彩收入已達1830億，是1999年的14倍，而今年的倍數應該還會上升。博彩企業的投資增加了澳門對遊客的吸引力。1999年，澳門的遊客總數僅744萬，而到2023年，遊客總數已達2821萬，是1999年的3.8倍。博彩業的發展也推動了澳門居民的收入水準的大幅提高。2002年，澳門人均月工資中位數是4672澳門元，而到2023年該數字上升到17500 澳門元，是2002年3.6倍。



曾忠祿說，澳門博彩業巨大成就最重要的影響因素當然是“一國兩制”。如果沒有“一國”，澳門就得不到中央和內地的支持，博彩業就沒有這麼大的發展機會；如果沒有“兩制”，澳門的博彩就沒有存在的空間，以及相對獨立的規管制度。 基於“一國兩制”的基礎，有兩大事件為澳門博彩業成功發展創造了條件。一是2002年澳門開放賭權，引進外資。賭權開放打破了澳門博彩業長期的壟斷體制，為澳門博彩業帶來了競爭，也帶來了新的經營理念和新的經營模式。二是內地開放自由行。2003年以前，澳門的遊客來源主要是香港。但是自2003年內地開放自由行以後，內地的遊客快速增長，現在澳門遊客的最大群體是內地遊客。2023年，68%的遊客來自內地。今年前9個月，內地遊客比重為70%。



曾忠祿認為，在肯定澳門博彩業的成就的同時，也要正視澳門博彩業現在面臨的挑戰。一方面是相對美國拉斯維加斯和周邊具有競爭關係的國家，澳門博彩業的競爭力正在下降；另一方面是更多的周邊國家開放博彩業，對澳門形成更大的競爭壓力。



曾忠祿說，澳門由於地理空間的限制，以及現有的博彩法律限制，暫時看不到有新的大型旅遊設施建設；而沒有新的大型旅遊項目，未來更難吸引遊客，因為遊客都是喜新厭舊的，尤其是澳門，62%都是回頭客。沒有新的設施，遊客對澳門的興趣會大幅下降。另外，澳門的非博彩娛樂發展不夠理想，對年輕人缺乏吸引力，導致遊客呈老化趨勢。