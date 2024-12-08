林廣志：國家所需澳門所長是精準概括

澳門科技大學社會和文化研究所長林廣志（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月8日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。澳門科技大學社會和文化研究所長林廣志在發言中表示，“國家所需、澳門所長”是對國家與地方良好互動關係的精準概括。林廣志認為，服務國家對外開放，澳門應有更大擔當與作為。從服務“國家所需”而言，最具優勢的是與葡語國家的歷史文化聯繫。因此，在服務國家對外開放，促進“一帶一路”倡議方面，澳門應該有更大擔當、更大作為。



林廣志從國家治理層面談談回歸以來中央與地方關係的新發展及其未來趨勢。他認為，“國家所需、澳門所長”是對國家與地方良好互動關係的精準概括。



林廣志說，首先，回歸以來，澳門地方治理納入國家治理體系，其治理實踐為建設具有中國特色的國家治理體系提供了成功案例。國家治理體系包括中央與地方關係。澳門特區方面也自覺參與國家治理體系建設。國家將澳門納入治理體系，而澳門特區主動適應和參與國家治理，創造了在“一國兩制”框架下國家治理的新模式，是推動國家治理體系現代化的新成果。



二是回歸以來，澳門地方史納入國家歷史敘述框架，為實現國家歷史敘述的完整性、系統性和準確性，推進澳門地方史研究的“國家意識”明確了方向，奠定了基礎。林廣志表示，回歸以來，國家有關部門組織的許多歷史文化重大項目設立了“澳門卷”，使澳門歷史文化敘述的國家觀念不斷明確和強化。澳門學者融入國家發展大局的道路越走越寬了。在國家歷史、中外文明互鑒框架下，澳門本土歷史研究以及以文化交流、文明互鑒為研究對象的澳門學也得到了長足的發展。

