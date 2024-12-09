李自松：澳門文化價值大 貢獻國家

澳門文化界聯合總會理事長李自松（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月9日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。澳門文化界聯合總會理事長李自松表示，回歸25年來，澳門進入了歷史上最好的發展階段、發展時期。有兩個重要的原因：一是“一國兩制”的成功實踐，二是澳門所代表的文化意義，是澳門能夠為國家在軟實力方面作出貢獻的一個強項。李自松認為，研究澳門多元文化共同和諧互動的經驗，需要從更高的站位來看，這樣才能真正發揮“國家所需、澳門所長”的文化優勢；澳門文化的力量對弘揚中華文化，對配合國家推動構建人類命運共同體具有戰略的意義。



李自松表示，如果是從人口、地理、經濟規模這些概念來講，澳門很小。但是澳門的文化價值，是非常大的。回歸25年來，大家都評價說澳門進入了歷史上最好的一個發展階段、發展時期。其中很重要的原因有兩個方面，一是“一國兩制”的成功實踐，另外一個方面最重要的就是它所代表的文化的意義，這是澳門能夠為國家在軟實力方面作出貢獻的一個強項。



李自松說，幾百年以來，截然不同的中西文化在澳門長期地接觸交融，互相滲透融合，創造出“不同而和、和而不同”的澳門文化。澳門文化其實是給各個民族、語言、宗教等各種不同背景的人怎麼能夠和諧相處，提供了一種互動共生的成功模式。



李自松提到，“文化澳門”的願景是澳門第六任行政長官、候任特首岑浩輝競選政綱里一個很重要的組成部分，這也符合澳門的實際情況。因為從人口規模、地理、面積、經濟體量看，澳門是小之又小的；但是它的文化價值，絕對是遠遠超過其體量的，影響巨大。李自松認為，研究澳門多元文化共同和諧互動的經驗，需要從更高的站位來看，這樣才能真正發揮“國家所需、澳門所長”的文化優勢；澳門文化的力量對弘揚中華文化，對配合國家推動構建人類命運共同體具有戰略的意義。

