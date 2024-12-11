蔣朝陽：回歸25年澳門法治發展成就斐然

澳門大學憲法與基本法研究中心主任蔣朝陽（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月11日電（記者 盧哲）以“澳門回歸25周年：回顧與展望”為主題的思想者論壇近期在澳門舉行。澳門大學憲法與基本法研究中心主任蔣朝陽表示，澳門回歸25年來，法治建設取得了長足進步。他提出，未來澳門要加快法律現代化進程。



蔣朝陽談到澳門法治建設的成就時說，澳門回歸25年來，法治建設取得了長足進步。截止2024年10月，澳門特區立法會通過了大約403部法律，行政長官制定了大約867部行政法規。



蔣朝陽表示，澳門法治建設的進步主要表現在幾個方面。一是圍繞“維護國家主權、安全、發展利益是‘一國兩制’方針的最高原則”，2009年率先完成基本法第23條立法，2023年完成系統修改《維護國家安全法》和配套立法；持續優化維護國家安全的執行機制，增設專責維護國家安全的執法機構，強化執法力量配備；制定保守國家秘密及武器管控的法律制度，築牢維護國家安全及社會長治久安的法律屏障。



二是維護憲法和基本法共同構成的特別行政區的憲制基礎，不斷推進與基本法實施的配套法律機制。三是根據基本法的規定，落實行政主導原則，通過制定澳門特區的“立法法”，保障行政長官制定行政法規的職權，完善行政主導體制，發揮行政主導作用。



四是推動經濟適度多元發展立法。五是橫琴粵澳深度合作區積極推動政策創新、規則銜接、立法工作、法治建設。六是推動民生福利立法。七是特區司法機關嚴格行使基本法賦予的司法權，是維護特區法治的基石。八是法學教育和法學理論研究蓬勃發展。



蔣朝陽提出，澳門應加快法律現代化進程。他表示，第一要圍繞全面貫徹實施憲法，維護憲法權威，落實憲法在特別行政區實施的相關制度。