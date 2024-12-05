閩港智庫論壇：王建民論閩台融合優勢與挑戰

閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民（中評社 束沐攝） 中評社香港12月5日電（記者 束沐）閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民在近日舉行的“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”上表示，我們需要科學、準確理解與積極落實《中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區建設的意見》提出的兩岸融合發展指導思想、工作目標與實現路徑，認真總結閩台融合實踐與經驗，充分認識融合發展面臨的困難與挑戰，穩步推進與深化兩岸融合發展。



由閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會主辦，閩南師大兩岸一家親研究院承辦的思想者論壇11月22日在閩南師範大學舉行。十餘位來自福建和香港兩地的兩岸關係專家學者圍繞主題展開了深入探討。



福建深化兩岸融合發展 具有文化、歷史、區位與政策優勢



王建民認為，在兩岸融合發展進程中，福建省在兩岸融合發展中或閩台區域融合中有諸多獨特優勢與條件，也走在兩岸融合發展的實踐前面。他表示，在文化優勢上，閩台屬於中華文化的次區域文化圈，尤其是閩南文化圈，有幾乎相同的文化、信仰、習俗等，尤其是有重要的語言優勢。在區位優勢上，閩台距離近，隔海相望，往來方便，有融合發展不可替代的地理與區位優勢，也包括了相同叵相似的自然環境條件，台胞到福建生活、工作與發展具有很強的適應性，有“回家”的感覺，較少陌生感與差異感。在歷史優勢上，閩台在歷史上就是一體的，台灣社會群體主體是閩粵人，尤其是福建人占了絕大多數。早期台灣屬福建省台灣府，在治理上是一體的，福建管轄台灣。閩台密切的歷史關係不是其他地區所能相比的，有利融合發展。



王建民續指，在重要的政策優勢上，在閩台或兩岸融合發展中，政策優勢更為重要。中央有關兩岸融合相關概念、政策的提出多與閩台場所或議題相關。中央對福建省在對台工作、經濟合作與人員往來等方面給予了前所未有重大支持，先後有廈門特區及特區範圍擴大、國家級台商投資區、全域海峽兩岸農業合作示範區與多個台灣農民創業園、海西區與平潭綜合試驗區等涉台區域發展規劃與戰略。可以說，中央對福建涉台工作的政策措施是最多的，支持力度是最大的，這是福建非常重要的推進兩岸融合發展的政策優勢。

