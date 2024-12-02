調查：中國受訪者對日感情急速惡化

中評社香港12月2日電／共同社報道，日本民間非營利團體“言論NPO”與中國國際傳播集團2日，公佈了在兩國聯合實施的輿論調查結果。回答對日本印象“不好”的中國人為87.7%，較上年增長了24.8個百分點，為2005年開始調查以來次高，僅低於因釣魚島（日稱“尖閣諸島”）“國有化”而對日印象最差的2013年（佔92.8%）。回答對中國印象“不好”的日本人為89%，減少3.2個百分點，略有改善。



對日本有好印象的中國人減少了約25個百分點。對日感情急速惡化。國民感情的走向或許也會影響中國的對日政策。言論NPO代表工藤泰志指出，通過互聯網獲取日本相關信息的中國人增加了，“可能是不了解日本實際情況的人們通過社交平台（SNS）等獲取日本信息，導致抱有反感”。



在對日本印象不好的理由中，回答因釣魚島“國有化”“引發對立”的最多，佔45.5%；日本在台灣和歷史問題上的態度也居於前列。



在對日中關係的認知上也明顯存在溫差。認為“關係重要”的日本人微增至67.1%，而中國人則為26.3%，大跌33.8個百分點，跌至新低。回答兩國關係“不好”的中國人為76%，日本人為52.9%。



關於關係發展的“障礙”，中國最多的回答是東京電力福島第一核電站處理水排海問題（35.5%），日本最多的則是“尖閣問題”（50.6%）。



通過中國國內新聞媒體和手機APP獲取日本信息的中國人的對日印象普遍不佳。另一方面，有赴日經歷的中國人中，50%以上對日本有好印象，遠多於從未赴日者（約3%）。



此次調查為第20次，10～11月在日本對1000名、在中國對1500名18歲以上人士實施。