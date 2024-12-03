港智庫舉辦研討會　為鞏固航運中心建言獻策

研討會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港12月3日電（記者 段曉魯）12月2日，香港城市智庫聯同各界舉行研討會，目的是為了凝聚香港各界聚焦二十屆三中全會《決定》中關於鞏固提升香港國際航運中心地位，進一步為香港特區政府建言獻策。



出席的嘉賓包括，城市智庫召集人、觀塘區議員洪錦鉉，理大高級講師、城市智庫香港經濟及物流政策研究中心總監袁尚文，亞洲郵輪及遊艇業協會香港召集人楊梓呈，中華縱橫學術社社長、香港高級國際關係研究會召集人、律師曹希聖，城市智庫研究員、選舉委員會委員陳曉鋒，香港物流商會常務副主席、香港跨境電子商務協會監事長黃鵬，香港運輸物流學會常務委員兼物流政策委員會主席、香港理工大學專業及持續教育學院客席講師于承忠。



陳曉鋒表示，上世紀90年代，隨著中國內地改革開放的持續擴大，香港迎來了港航業發展的光輝時期。1997年，香港以1440萬TEU的集裝箱輸送量位居世界第一，這一地位一直延續至2004年。然後，隨著新加坡、上海等新興港口崛起，香港的排名逐漸下滑。儘管如此，香港作為老牌國際航運中心，依然具備許多難以比擬的優勢，如商貿自由港政策、高效的國際航運服務和金融業、完備的國際航運人才隊伍等。



陳曉鋒亦表示，為鞏固和提升香港國際航運中心的地位。首先，改革現有的航運管理機構，成立更高層次的諮詢機構，協助政府制定政策和長遠發展策略。其次，加大推廣航運服務稅務寬減措施，優化稅務優惠制度，壯大本地航運的生態圈。此外，要推動綠色航運發展，提供智慧化航行安全措施，提升船隻航行檢查系統。



楊梓呈表示，香港的島嶼很多，供有263個可登陸島嶼，這增加了遊艇活動的範圍，比起新加坡，香港遊艇的發展更具有優勢。遊艇發展與航運發展息息相關，包括在保險、金融等方面，而大部分的遊艇需要融資，香港有很多上市公司需要遊艇作為公司資產配置，這加大了遊艇在香港的發展和市場流通。此外，香港允許非本地遊艇停留香港183天，這也方便了更多的遊艇來香港，這些都是香港在遊艇發展的優勢。