研究報告：俄在烏克蘭戰爭武器生產方面勝北約

中評社香港12月2日電／新的研究表明，去年俄羅斯頂級國防承包商的收入超過了美國和歐洲同行，因為他們比西方競爭對手更有效地增加了武器產量。



半島電視台報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天在其全球100強國防公司年度報告中公布了這些數據，對西方是否有能力向烏克蘭提供擊敗俄羅斯入侵所需的武器提出了質疑。



俄羅斯領先的國防公司的收入增長了40%，而美國和歐洲頂級國防承包商的收入分別增長了2.5%和0.2%，而全球平均水平為4.2%。



儘管美國和歐洲頂級國防承包商的名義營業額大幾個數量級——分別為3170億美元和1330億美元，而俄羅斯為255億美元——但斯德哥爾摩國際和平研究所的研究結果顯示，俄羅斯在戰爭時期更有效地將其經濟武器化，以應對前線的供應挑戰。



斯德哥爾摩國際和平研究所表示，衹有兩家俄羅斯公司進入前100名：俄羅斯國家技術集團（Rostec），一家國有控股公司，其子公司生產飛機、裝甲和電子產品，以及聯合造船公司，因為它們是唯一發布財務信息的公司。



該智庫表示：“2014年俄羅斯吞並克里米亞後，俄羅斯武器生產的透明度開始顯著下降，2022年全面入侵烏克蘭後，大多數武器公司停止公布財務報表。”



卡羅來納海岸大學情報與國家安全研究教授約瑟夫·菲薩納基斯表示：“俄羅斯的軍事生產速度目前超過了美國和所有北約成員國的總和。這可能很難令人相信，但如果俄羅斯想超越對烏克蘭的支持，它就必須這樣做。



菲薩納基斯告訴半島電視台：“如此龐大的開支實際上創造了一種戰爭經濟，從而防止了重大經濟衰退的發生。”



斯德哥爾摩和平研究所在4月份的另一份報告中估計，俄羅斯去年的軍費開支增長了24%，達到1090億美元，占其經濟的5.9%。這個數字可能看起來並不高，但北約的平均軍費開支占國內生產總值的1.9%。



此外，俄羅斯近一半的經濟增長都來自國防。



芬蘭銀行今年估計，國防公司占2023年上半年俄羅斯增長的40%，是迄今為止俄羅斯經濟表現最高的行業。



這種軍事密集型經濟自此進一步深化。



俄羅斯2024年的國防和安全總開支今年又增長了70%，估計達到1570億美元。預計明年國防開支將再增加25%，可能持續到2027年。



美國國防部長勞埃德·奧斯汀估計，俄羅斯僅在烏克蘭戰爭上就花費了總計2000億美元。



然而，菲薩納基斯懷疑俄羅斯的戰爭經濟是否可持續。



他說，“由於物資短缺和嚴厲制裁，俄羅斯國防承包商面臨的利率有時超過20%。儘管收入增加，但大多數仍在努力盈利。甚至有人擔心，俄羅斯大部分國防部門將在不到兩年內破產，從而迫使俄羅斯政府將其國有化或救助。”



北約內部供應問題



北約國防開支高達13410億美元，遠超俄羅斯。然而，北約似乎無法在危機中迅速將支出能力轉化為火力。



由於結構性原因，歐洲100強中的27家承包商表現不佳。



歐洲議會最近的研究表明，歐盟成員國將78%的採購支出轉移到第三國，其中63%轉移到美國，而俄羅斯在烏克蘭戰爭期間，這一比例有所上升。



歐洲承包商並未從國防預算的增加中受益，而俄羅斯則在國內生產軍事裝備，並致力於將其供應鏈轉移到國內。



法國就是一個例子。法國國防表現最好的國家遭受了8.5%的下滑，其中，達索航空的“陣風”多用途戰鬥機訂單量下降了60%，因為歐洲軍隊放棄了“陣風”多用途戰鬥機，轉而選擇洛克希德·馬丁公司的F-35作為其下一代戰機。



然而，斯德哥爾摩國際和平研究所表示，美國相對於俄羅斯和歐洲的技術優勢也沒有給其帶來非凡的增長，因為供應鏈問題阻礙了美國將不斷增加的訂單轉化為產量和收入。



它稱：“2023年，用於出口的導彈和航空航天設備的生產和交付尤其受到供應鏈問題的影響。出口武器收入下降了5.4%。”



以洛克希德·馬丁公司為例，其導彈和火控系統的積壓訂單增長了12%，而收入卻下降了0.6%。



事實上，斯德哥爾摩國際和平研究所稱，全球最大的國防裝備製造商洛克希德·馬丁公司的收入因此類問題連續第三年下降，去年至608億美元。



RTX（前身為雷神公司，全球第二大國防承包商）的收入也因類似原因出現下降。



斯德哥爾摩國際和平研究所表示：“儘管俄羅斯武器和軍事裝備的需求增加，但由於持續存在的供應鏈挑戰，俄羅斯無法充分提高生產能力——尤其是在供應鏈特別複雜的航空和導彈防禦領域。”



菲薩納基斯說：“據我所知，沒有一位專家相信美國擁有足夠的精確制導彈藥或遠程彈藥來保衛台灣超過10天。此外，我不知道有任何具體計劃來擴大美國國防工業基地的範圍和生產速度。”



除俄羅斯百強企業中的前兩家外，韓國前四大企業的增幅最高，為39%，日本前五大企業的增幅為35%，這兩家企業都在為菲薩納基斯所描述的情形做準備。



與美國企業形成鮮明對比的是，俄羅斯企業收入的大幅增長恰恰得益於導彈、飛機、無人機等武器產量的增加。



烏克蘭總統澤連斯基最近估計俄羅斯每周使用遠程武器的數量為600架無人機和200枚導彈。



生產復甦？



國防工業基礎是歐洲幫助烏克蘭的核心，歐盟已做出努力以重振該基礎。



2023年6月，為兌現一年內向烏克蘭提供100萬枚炮彈的承諾，歐盟通過了《支持彈藥生產法案》（ASAP），向歐盟的炮彈和炸藥生產投入5億歐元（5.26億美元）。



歐盟還通過了另一項法案，鼓勵成員國聯合從歐盟供應商處購買彈藥和導彈等關鍵國防物資。



但今年年初，歐盟遭遇挫折，其內部市場專員蒂埃里·布雷頓未能說服成員國發行1000億歐元債券，以增強對歐洲國防工業的投資。



這種情況可能會改變。



未來五年執政的歐盟委員會迎來了首位國防事務專員，其職責是整合和深化歐盟的工業能力。



歐盟外交事務負責人何塞普·博雷利最近對《歐洲真理報》表示：“到今年年底，我們將向烏克蘭運送超過150萬發子彈。” 歐盟預計將在明年下半年達到年產200萬發子彈的產能。



烏克蘭導彈和炮兵副司令謝爾蓋·穆西延科最近在接受RBC-Ukraine採訪時表示，烏克蘭在2023年發射了300萬枚炮彈。如果烏克蘭明年要從防禦轉向收復領土，很可能還需要發射更多炮彈。



烏克蘭並未等待歐盟採取一致行動。



今年，該國已投資70億歐元（73.6億美元）發展自己的國防工業，並計劃到2025年將這一數字增加兩倍。