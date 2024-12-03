快評：軍校去中化　台軍蛻變為“台獨武裝”

中評社快評／台灣軍方傳出配合“國安”單位“政策”，正在研議調整軍校課程，通識教育將刪除“中國現代史”，改為“世界歷史”。台灣媒體認為，這是要去中化，民進黨連續執政進入第三個四年，去中化成為趨勢。



相關訊息曝光後，很多人提出質疑。台灣媒體人樊啟明問，以後9／3軍人節、7／7陸軍節、8／14空軍節、12／12憲兵節，這些紀念對日抗戰的軍人節日還要不要過？也有網友說，“以後真的不知為何而戰”、“成為世界警察的小弟”、“明明就是從中國大陸到台灣卻不能說中國史，真是可悲”。



長期以來，民進黨當局推行去中國化，大搞文化教育“台獨”，利用“台獨”史觀毒害台灣民眾尤其是年輕一代，企圖割斷兩岸歷史與文化血脈，鼓噪島內對立分裂，製造同胞心靈隔閡，為“台獨”鋪路。現在，去中化蔓延至台灣軍校課程。刪除“中國現代史”，台軍將不知從何而來，要往何處去；將不知為何而戰，為誰而戰。



今年6月，中國大陸國防部長董軍在香格里拉對話會上，把台灣的軍事力量稱為“台獨武裝”。董軍說，“台獨”分子螳臂當車、自欺欺人，我們對待“台獨武裝”就像甕中捉鱉，不足掛齒。



台灣軍校課程去中化，台軍必然會蛻變為貨真價實的“台獨武裝”。台灣軍隊敢打正旗號為“台獨”而戰嗎？“台獨”意味著戰爭，“台獨武裝”必被消滅。